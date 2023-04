Charlie Brown Jr 30 anos: Marcão Britto e Thiago Castanho tocam em Belém

Canções como “Proibida Pra Mim”, “Zoio de Lula”, “Só Os Loucos Sabem” estão marcadas na memória de fãs da banda Charlie Brown Jr. (CBJR). Após mais de 30 anos da fundação do grupo, e 10 anos depois da morte de seu líder, Chorão, os músicos Marcão Britto e Thiago Castanho, fundadores do conjunto, anunciam data para desembarcar em Belém e promover o reencontro entre as músicas e seu público: dia 10 de junho, no Espaço Náutico Marine Club. O evento é realizado pela produtora Rajada Night e começa às 20h, com abertura das bandas Turbo e Reggatown, além de DJs.

A turnê celebra as três décadas da banda, completados em 2022. Também fazem 30 anos do primeiro lançamento do Charlie Brown Jr, “Transpiração Contínua e Prolongada”, que levou o grupo, formado em 1997, a se tornar uma das maiores bandas nacionais. A dupla já passou por diversos estados, como Rio De Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo, além de Brasília e festivais.

Thiago e Marcão têm boas lembranças de Belém e estão felizes por retornar. “Sempre fizemos shows incríveis em Belém e temos ótimas lembranças da cidade também. Já compusemos até músicas aí, tem um vídeo no YouTube que foi gravado na cidade, onde eu e o Chorão estamos terminando de compor a música Vícios e Virtudes, nosso single de lançamento do Acústico CBJR MTV, um álbum muito importante para a banda, então Belem é muito especial e fez parte de grandes momentos na história do Charlie Brown Jr. A energia daí sempre foi muito forte, vai ser incrível estar com todos os fãs se divertindo nessa noite”, destacam.

O idealizador do evento e músico, Camilo Royale, da produtora Rajada Night, afirma que o objetivo sempre foi colocar a região Norte na rota do cenário musical nacional. “Sempre divulgamos os artistas locais e depois começamos a trazer artistas de fora dessa rota. Nem todos os artistas vêm pra cá, a gente sabe que é longe, o custo também aumenta, mas a gente se esforça pra poder dar essa alegria aos fãs”, afirma.

Thiago Castanho e Marcão Britto, autores de hits do grupo, se uniram, após nove anos, para celebrar a história da banda, o rock brasileiro, a amizade e a relação com os fãs. “É um agradecimento em forma de música e sempre foi compartilhada com vocês em cima dos palcos”, afirmam.

O repertório promete trazer a trilha sonora de muitos momentos da vida dos fãs. Completam a banda de Thiago e Marcão, as duas baterias de Bruno Graveto e Pinguim Ruas, e nos vocais, toda a personalidade de Egypcio, conhecido por seu trabalho com a banda Tihuana, contemporânea do Charlie Brown Jr.

Serviço:

Rajada Night Apresenta: MARCÃO BRITTO E THIAGO CASTANHO Charlie Brown Jr 30 anos

Data: 10 de junho de 2023

Local: Espaço Náutico Marine Club (@espaconautico)

Horário: 20h

Bandas de abertura: TURBO (@rajadaturbo) e ReggaeTown (@bandareggaetown) + Djs