Twenty One Pilots divulga vídeo com 'novo capítulo' do duo: 'I Am Clancy’

O duo Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, divulgou um vídeo anunciando a nova fase nesta quinta-feira (22). Há uma semana, no dia 15 de fevereiro, o grupo alterou as capas de álbuns anteriores com faixas vermelhas nos olhos e chamou a atenção dos fãs, que especularam um lançamento inédito. Em publicação feita nos perfis oficiais, a dupla promete o início de um “novo capítulo” na próxima semana.

Ao longo do vídeo, narrado por Tyler, são feitas referências aos quatro álbuns anteriores: “Vessel” (2013), “Blurryface” (2015), “Trench” (2018) e “Scaled And Icy” (2021) - os mesmos que tiveram as capas alteradas. O artista relembra a trajetória do personagem criado no universo musical da dupla, um cidadão de Dema, cidade circular no continente verde e selvagem chamado Trench. O local é governado por Nico - conhecido como Blurryface - e pelos nove Bispos, pessoas cheias de poder. Veja!

VEJA MAIS

As histórias relatadas em discos anteriores é resumida pelo personagem, que, no final das contas, consegue fugir do país e é acolhido por um grupo, os Banditos. Entretanto, ele é capturado novamente por Blurryface e os Bispos, e transformado em fonte de entretenimento.

Mais uma vez, o personagem consegue fugir. Desta vez, ele vai para Voldsoy e lá recebe poderes, se tornando uma exceção. Agora, o forasteiro retorna a Trench e declara: “Eu sou Clancy” (”I Am Clancy”, no inglês).

"Eu sou um cidadão de Dema", diz o personagem (Reprodução)

Com o lançamento, Twenty One Pilots retorna às cores da era de 2015, vermelho e preto, abandonadas durante a fase de 2018. Este é um detalhe que chama a atenção dos fãs, pois antes, na história, vermelho e preto eram destinados aos “inimigos” e, agora, são adotados pelo personagem - que abandonou o amarelo dos Banditos e o colorido da época “Scaled And Icy”.

Os admiradores e ouvintes do duo ficaram animados com o anúncio. “Isso é cinema”, escreveu um internauta fazendo referência ao trecho final do vídeo. “Peço desculpa a todos meus seguidores, pois estou com hiperfoco em Twenty One Pilots”, disse uma fã.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)