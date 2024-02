Beyoncé lança linha de produtos para cabelo e revela ter psoríase

Após anunciar 'Cécred' como o seu novo empreendimento, Beyoncé lança nesta terça-feira (20) a sua linha de produtos para cabelo. Em entrevista divulgada no último domingo (18) a revista 'Essence', para promover a nova marca, a popstar revelou que tem psoríase no couro cabeludo.

Psoríase é um doença dermatológica, autoinflamatória e crônica. A condição não é contagiosa e causa o aparecimento de lesões avermelhadas que descamam na pele. "Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com o nosso cabelo é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no meu couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim", explicou na entrevista.

Em primeira prévia da nova marca, ainda em 2023, Beyoncé falou sobre a sua relação com os salões de beleza e seu cabelo. "Quantos de vocês sabiam que meu primeiro emprego era varrer cabelo no salão da minha mãe? O Destiny’s Child começou se apresentando para clientes enquanto eles estavam arrumando o cabelo. Fui exposta a tantos tipos diferentes de mulheres empreendedoras no salão dela. Vi em primeira mão como as maneiras como nutrimos e celebramos o cabelo podem impactar diretamente nossas almas. Eu a vi curar e servir a tantas mulheres. Tendo aprendido tanto em minha jornada capilar, sempre sonhei em dar continuidade ao seu legado. Mal posso esperar para que você experimente o que tenho criado”, publicou no post.

No site da Cécred, Beyoncé explica que a marca prioriza cuidados com os cabelos que não são colocados na mesma caixa que outros, um processo importante da sua jornada como mulher preta. Além disso, em vídeo postado no Instagram da nova marca, a artista confessa que vem trabalhando nos produtos há 6 anos.

Recentemente, a cantora divulgou que o seu novo álbum de estúdio, o ''Ato 2'' do ''Renaissance'', vai ser lançado em 29 de março. Do projeto já foram lançadas as faixas "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", com produções voltadas para a música country.