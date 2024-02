BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça (20/02)? Veja todas as tretas após o Sincerão

A madrugada de terça-feira (20) no BBB 24 foi marcada por muito fogo no parquinho após a dinâmica do "Sincerão", onde os protagonistas da semana destruíram fotos e cartas enviadas por amigos e familiares. A dinâmica mexeu com o emocional dos participantes e gerou diversos conflitos. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Rodriguinho x Raquele

O Sincerão contou com a participação dos protagonistas da semana: os emparedados, a Líder e o Anjo. Raquele surpreendeu ao escolher triturar a carta de seu aliado Rodriguinho, que não gostou nada disso. O brother chorou e até pensou em desistir.

"Quer conversar agora?", pergunta Raquele ao entrar no Quarto Gnomo atrás do brother. "Não quero", diz o cantor. "Está bem, então", afirma a doceira. "Para mim, acabou. Eu vou embora", afirmou Rodriguinho. "Não vai, não!", clamou Pitel.

Deniziane x Giovanna

Durante o Sincerão, Deniziane triturou a carta escrita pela família de Giovanna. Logo depois da dinâmica, a nutricionista tirou satisfação com a fisioterapeuta, que se justifica: "Todo mundo aqui tem uma família. Não quero que você sinta que eu fiz pra te fazer doer, eu tinha que escolher", começa ela. "Toda vez é isso. É sempre a gente que tem que ir atrás", diz ela.

"Você é fechada. Agora que o Marcus, antes de sair veio e te deu um toque, você está mudando. Você é uma pessoa fechada. Você está lá no quarto, você não troca”, analisa a nutricionista.

Após a discussão, Deniziane se arrependeu e chorou. "Eu fico até triste, amiga. Tipo assim, não quer dizer que eu não quero que ela veja a cartinha dela, entendeu?", comenta a mineira com as amigas.

Leidy Elin x Fernanda

Leidy Elin também foi tirar satisfação com Fernanda após o Sincerão e questionou a justificativa que a sister deu ao destruir a cartinha dela durante a dinâmica. "Em nenhum momento eu fiz um movimento para botar a Fernanda, até porque sabe o que eu falava? Eu não voto na Fernanda para não falarem que eu estou comprando barulho dos outros. Eu não compro barulho de ninguém aqui dentro", afirma Leidy Elin.

"Sim, mas soou como se ele tivesse te falado e você fez o movimento contrário", conta Fernanda. Pouco antes, ela revelou que MC Bin Laden havia revelado uma "fofoca" sobre a questão.

Depois, Leidy repercutiu a conversa na academia, e MC Bin Laden expôs que Fernanda já teria feito diversas movimentações para direcionar votos em participantes como Marcus Vinicius e contou para Beatriz uma fala da confeiteira sobre ela.

Beatriz x Fernanda

Na cozinha, Beatriz discute com Fernanda. Após descobrir falas da confeiteira sobre ela, Bia decidiu tirar satisfação. "(você diz) Que eu sou ninguém, que sou invisível, mas fala ali, né, quando faz a Prova Bate e Volta. 'Ainda bem que a Bia não comemorou no papel'. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga, mulher, pelo amor de Deus. As propagandas te incomodam? Como fico te incomoda? Eu já entendi, você só não sabe assumir, né", afirma Beatriz. Fernanda explicou que achou engraçado que na foto da liderança que ganhou, Beatriz apareceu comemorando.

Depois de ouvir tudo, Fernanda perguntou: "Bia, você votou em quem?". "Estou falando da questão da alegria", desconversou Beatriz. A confeiteira continuou questionando em quem a vendedora votou. "Por que eu votei em você?", perguntou a comerciante. "Não perguntei o por quê. Eu falei 'você votou em quem?'", disse Fernanda. "Já votei em você várias vezes. Qual o problema?", declarou Beatriz. "Então, esse é o peso", respondeu Fernanda.

MC Bin Laden x Pitel

O papo chegou em MC Bin Laden quando Fernanda disse para Leidy que o funkeiro teria entregado o plano do grupo de votar em Marcus. "Chegou que o Bin foi conversar com você e entregou que a gente ia votar no Marcus, de certa forma", conta a niteroiense. Bin ouve a conversa e rebate. "Eu fui falar com ela? Rodriguinho acabou de confirmar no quarto que ninguém falou isso lá", reclama o funkeiro. As sisters confirmam que sim e o brother perde a paciência: "Fala aí como eu falei".

Com muita paciência, Pitel entrou no papo e pediu para o brother falar baixo para que ela explicasse. "O movimento que você fez foi o seguinte: você foi perguntar para Leidy...", diz a sister, que foi interrompida por Bin. "Eu fui perguntar para a Leidy?". Leidy Elin explica: "Eu percebi que o Marcus ia para o Paredão quando o Bin falou que não queria votar em quem achava que puxava ele. Eu perguntei: foi o Marcus? E você: É o Marcus". "Você entregou o jogo", dispara Pitel. Ela continuou explicando a ordem dos fatos, mas foi interrompida por outra treta

MC Bin Laden x Michel

No meio da discussão entre Pitel e Bin, Michel tentou intervir, e o funkeiro passou a chamar o professor de "fraude" e "mentiroso". "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente. Certo? Você inventou história aqui e eu vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso", disse Bin Laden ao ouvir o professor concordar com Pitel.

"Vai lá e chama", responde o professor. "Sua fraude", rebate Bin. "Estão atrapalhando as conversas", indica Pitel. "Bin, com você não tem nem conversa, você não sabe conversar", responde o professor.

"Você falou que ia votar no Marcus quinhentas vezes". Bin nega: "Eu falei para o Rodriguinho que eu não ia votar nele". "Eu sou Rodriguinho?", questiona Michel. Em seguida, Bin Laden volta a criticar Michel: "Você é mentiroso, falso, você começou a aparecer agora por causa de um VIP e um Anjo. Então, calma, plantinha, dá uma segurada aí. Põe o pé no chão e chega na humildade", diz o brother

"Humildade que você não tem aqui. Você pode ser humilde lá fora, aqui não", responde o professor.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)