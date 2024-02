Cantor paraense AQNO lança remix de ‘Tô Em Outra’ com participação de Zaynara e Will Love

Como forma de despedida do primeiro disco e início de uma nova era, o cantor paraense AQNO lancará no próximo dia 23 de fevereiro o remix da música "Tô Em Outra", com a participação de Zaynara, voz da música “Quem Manda Em Mim”, e Will Love, do Gang do Eletro. O artista, natural de Marabá, celebra a força da música pop eletrônica paraense em uma nova versão da faixa presente no álbum "O Retorno de Saturno", lançado em 2021. O remix será parte de um EP composto por outras três novas versões de músicas do primeiro álbum.

“Com os preparativos para fase 2 do meu trabalho, após ser anunciado como artista Natura Musical no ano passado, senti a necessidade de me despedir do meu primeiro disco ‘O Retorno de Saturno’ e fazer um EP de remixes de algumas faixas dele já dando um gosto das sonoridades que iremos explorar no projeto futuro, fazendo com que essas músicas se encaixam melhor no repertório de inéditas que está por vir - um projeto bem mais pop e eletrônico”, disse AQNO.

O artista conta que a colaboração nasceu após conhecer e se apaixonar pelo trabalho de Zaynara no começo do ano passado. Com a também presença ilustre de Will Love, como produtor, a música é uma forma de mostrar como é potente a produção de música na região amazônica. A nova versão de "Tô Em Outra" também esteve nas mãos do maranhense Sandoval Filho, que já fazia parte da equipe de criação de AQNO.

AQNO, Zaynara e Will Love juntos (Foto/Arquivo pessoal)

“Sandoval trazendo sua experiência musical nas guitarras e [Will] Love dominando nos beats eletrônicos. Tive a oportunidade de trabalhar de pertinho com o Will em duas tardes para que ele também entendesse as referências que eu queria trazer com esse remix e foi um processo delicioso de troca, resultando nessa reinvenção da música para um hit pop chiclete perfeito.” contou o cantor.

Zaynara conta que ficou muito feliz em ser chamada para o remix. “O AQNO é um artista que admiro muito e há bastante tempo. Conheci o trabalho dele de uma forma muito especial. Então, fiquei muito feliz em receber o convite”, disse a artista. “É um trabalho que tem muita dedicação. Eu fiquei muito feliz e realizada com a oportunidade de poder trabalhar com ele, porque sou muito fã, declarou a cantora. A artista tem a cantora Joelma como uma das principais inspirações na carreira e deu ainda um pequeno "spoiler" sobre referências ao ritmo pela musa.

Sobre o remix

“Tô Em Outra Remix” é um “hit pop da Amazônia”, como diz AQNO, que mistura elementos da música eletrônica com uma estética futurista. A nova versão foi gravada em abril de 2023. Mas, por questões de recursos e agenda dos artistas, a música será lançada agora.

AQNO diz que ficou impressionado ao perceber como uma nova versão consegue reinventar uma música e como “transcendem e dão mais possibilidades para a letra”. A sonoridade e estética, com arte 3D, tem direção criativa de Heijy Okada, Rege Dantas e do próprio cantor.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de OLiberal.com, Abílio Dantas)