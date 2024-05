Pré-venda de ingressos para shows do Twenty One Pilots no Brasil começa nesta terça (14)

O Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun, está de volta ao Brasil com a turnê "The Clancy World Tour". Eles se apresentarão em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo no primeiro semestre de 2025. A pré-venda exclusiva para clientes Santander começa nesta terça-feira (14), às 12h, no site da Eventim ou nas bilheterias oficiais.

Para o público em geral, a venda de ingressos começa na quinta-feira (16), às 12h no Eventim ou às 13h nas bilheterias oficiais. Clientes Santander têm acesso a um desconto especial na compra de ingressos inteiros durante a pré-venda. O desconto varia conforme a cidade e o setor.

Valores dos ingressos:

Pedreira Paulo Leminski, Curitiba (22 de janeiro)

Pista: R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Pista Premium: R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Farmasi Arena, Rio de Janeiro (24 de janeiro)

Cadeira N3: R$ 165 (meia), R$ 330 (inteira), R$ 297 (inteira Santander)

Cadeira N1: R$ 275 (meia), R$ 550 (inteira), R$ 495 (inteira Santander)

Pista Premium: R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Camarote: R$ 550 (preço único)

Allianz Parque, São Paulo (26 de janeiro)

Cadeira Superior: R$ 200 (meia), R$ 400 (inteira), R$ 360 (inteira Santander)

Pista: R$ 230 (meia), R$ 460 (inteira), R$ 414 (inteira Santander)

Cadeira Inferior: R$ 305 (meia), R$ 610 (inteira), R$ 549 (inteira Santander)

Pista Premium: R$ 405 (meia), R$ 810 (inteira), R$ 729 (inteira Santander)

Esta será a quinta vez que o Twenty One Pilots se apresenta no Brasil. A última vez foi em 2023, no Lollapalooza Brasil. Além de sucessos como "Stressed Out" e "Ride", a setlist da turnê "The Clancy World Tour" deve incluir as novas músicas do álbum "Clancy", que será lançado em 24 de maio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)