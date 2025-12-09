Capa Jornal Amazônia
Rock in Rio 2026: venda geral de ingressos inicia nessa terça-feira (9)

O festival está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ)

Lívia Ximenes
fonte

O Rock in Rio 2026 ocorre em setembro (Reprodução / Instagram)

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026 começa nessa terça-feira (9), às 19h. O festival está agendado para setembro, nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13, e ocorre no Rio de Janeiro (RJ). A comercialização das entradas é feita exclusivamente no site Ticketmaster Brasil, sem cobrança de taxa de serviço.

O Rock in Rio Card, ingresso de acesso antecipado que permite o acesso para um único dia, está com valores que variam de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795,00 (inteira). Entre eles, há uma entrada que custa R$ 675,50, exclusiva para quem usar cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. A escolha da data é feita posteriormente pelo comprador.

Há um desconto de 15% direcionado aos clientes com cartões do Itaú Unibanco Holding S.A. O benefício não é cumulativo com meia-entrada, mas possibilita o parcelamento de até oito vezes sem juros. Para outros cartões de crédito, o pagamento pode ser dividido em até seis vezes, exceto em cartões internacionais sem parcelamento.

