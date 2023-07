Nattan e Zé Vaqueiro se apresentam hoje no 'Pé na Areia' em Salinas; vídeo

Nattan e Zé Vaqueiro, os fenômenos da música brasileira, se apresentam hoje (22), no verão “Pé na Areia”, em Salinas, nordeste paraense. Esse é o segundo dia do festival na região do salgado.

Mesmo jovens, o primeiro tem 22 anos e o segundo, 24 anos, eles começaram a construir as suas carreiras ainda adolescentes, mas o sucesso veio quando o piseiro estourou nas redes sociais, há pouco mais de quatro anos. Em 2019, durante a pandemia, o ritmo ganhou o coração principalmente dos jovens, e se tornou sucesso. Falando de amor ou sobre os causos do cotidiano, o novo ritmo entregou ainda um novo jeito de se dançar, o que é um plus a mais.

Em 2020, Nattan e Zé Vaqueiro gravaram juntos o feat ‘Não Te Quero’. Só no Youtube, a música alcançou a marca de mais de 70 milhões de reproduções.

Mesmo tão novos, os nordestinos são experiência pura quando se fala de música, tanto pelos hits que emplacaram, como pelas turnês pelo Brasil e pelo mundo. Com características diferentes, um é mais tímido e o outro ousado, eles chegam para fazer a mistura do verão ‘Pé na Areia’. Confira as entrevistas exclusivas de Nattan e Zé Vaqueiro ao grupo Liberal!

VEJA A ENTREVISTA DE NATTAN:

Nattan, a gente já sabia que você mandava bem na dança nos seus shows, mas agora você participou da Dança dos Famosos, como foi essa experiência?

N: Essa experiência foi maravilhosa. Eu me superei a cada etapa do programa. A dança envolve muita coisa, conexão, entrega, energia... É muito diferente do que eu imaginava. Adorei ter feito parte dessa edição com pessoas incríveis. Aprendi muita coisa que vou levar para vida.

Tivemos recentemente o Bloco do Nattan aqui, que foi uma pitada do Carnaval em Belém. Agora você vai tocar em Salinas, que é a consagração de um grande festival no Pará, teremos um repertório mais micareteiro ou piseiro?

N: Vai ser surpresa! Vocês podem esperar muita alegria e diversão. Pode ter certeza que ninguém vai ficar parado e vamos nos divertir muito. Vai ser um show inesquecível.

Você já tocou em Salinas em outra ocasião, e foi a pessoa mais informal no palco, sandália, short de praia. Como você define esse clima de Salinas? Quais as recordações que você tem de lá?

N: É verdade! Salinas tem um clima de férias, festa e verão. Eu entrei literalmente nessa vibe (risos). Assim como o público, quero me divertir e aproveitar cada segundo. Quem já foi aos meus shows, sabe que me entrego de corpo e alma. Tenho as melhores recordações de Salinas, fui recebido com muito carinho. Já estou em contagem regressiva para estar com vocês novamente.

Qual a sua relação com o Pará?

N: O Pará é incrível. Já tive a oportunidade de cantar em várias cidades da região e sempre é especial. Sou recebido com muita festa e o público é muito carinhoso comigo e receptivo. Sou muito grato pelo reconhecimento do meu trabalho e por poder estar de volta levando minha música e energia para vocês. Quero ver todo mundo no show!

VEJA A ENTREVISTA DE ZÉ VAQUEIRO:

Zé, ao mesmo tempo que suas músicas são atuais elas podem ser consideradas atemporais, como você se define musicalmente?

ZV: Eu acredito que sim, até porque não gosto de pensar em repertório a curto prazo, o povo segue cantando e escutando muito ‘Eu Tenho Medo’, ‘Volta Comigo BB’ e do meu repertório de regravações tem a ‘Meu Mel’, que simboliza muito esse lado atemporal, já fez sucesso com Leonardo e recentemente voltou a viralizar comigo na versão forró. A música brasileira é muito rica e viva, acho isso incrível! E só pra fechar o meu pensamento sobre atemporal acho que é o público mesmo quem escolhe, a gente leva e o público escolhe.

No verão do Pará, Salinas se torna uma grande confraternização, com shows de grandes artistas, pé na areia e clima do mar. Quais as suas expectativas para esse show?

ZV: Tocar no Pará para mim é sempre especial, pessoal daí transmite muita energia, carinho e isso marca muito. Então, tenho certeza que dessa vez não será diferente, ainda mais em salinas que além de ser uma festa incrível tem esse visual maravilhoso. Posso dizer que estou ansioso pra esse show e quero ver quem anda coladinho no Original para cantar o novo sucesso de Zé Vaqueiro e Felipe Amorim, com a música: “Jorge E Mateus”!

O povo do Pará te ama, constatado na quantidade de gente nos seus shows em todos os cantos do Estado. Como é essa relação: Zé Vaqueiro e público paraense?

ZV: É uma relação calorosa demais, eu sempre fui muito bem recebido no Pará, graças a Deus, o público abraçou muito as minhas músicas, toda vez que eu tenho a oportunidade de tocar por aí é uma festa só, coração chega transborda! Tem lugares que são marcantes e o estado do Pará é um destes, Belém então é igual o nome do meu novo EP “Pra Se Apaixonar”.

Conta uma história bacana vivida no Pará.

ZV: Em 2021 na retomada dos eventos, com todos os protocolos de segurança, etc… subi pela primeira vez em um palco paraense, vim com aquele gás que estava guardado depois de tanto tempo sem show e quando eu subi foi algo surreal, uma energia diferente, parecia que o show era pra mim e não pro público, o tanto que cantavam minhas músicas, transmitiam carinho, foi muito gratificante, afinal, era um momento que eu estava começando a despontar no cenário nacional e essa recepção me marcou muito, tanto que na hora de agradecer eu chorei rezando de tanta alegria, foi um choro de felicidade por tudo que Deus, vocês e minha família fazem por mim, minha gratidão é imensa!

Agende-se

Pé na Areia

Data: Hoje, 22

Hora: 20h

Local: Praia do Atalaia, em Salinas