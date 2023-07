Nattan, presença confirmada no verão 'Pé na Areia', lança música com Forrozão Tropykália

Um dos maiores sucessos da banda Forrozão Tropykália, a música "Você Fugiu de Mim" viralizou nas redes sociais nesta semana na voz do cantor Nattan. Um vídeo da parceria entre os forrozeiros 'vazou' na internet antes mesmo do lançamento oficial.

De acordo com a Planeta Music, escritório responsável pela carreira do Forrozão Tropykália, o feat foi gravado no primeiro semestre deste ano e ainda não tinha data para ser lançado. Um clipe com a participação especial de Nattan ainda será gravado.

A música 'Você Fugiu de Mim' que é um dos maiores sucessos da Tropykalia, ganhou nova versão em parceria, Nattan. Em roupagem nova, ele e o vocalista Carlinhos Gabriel, dão vida ao sucesso já conhecido do Forrozão Tropykália.

Inclusive, no próximo dia 22 de julho, Nattan é presença confirmada no verão de Salinas, nordeste paraense. Ele é uma das atrações do 'Pé na Areia'.

A Planeta Music comemora o sucesso do lançamento de 'Você Fugiu de Mim', verificando internamente como ocorreu a divulgação. O público comemorou a parceria nas redes sociais, apontando que Nattan e Forrozão Tropykália são considerados dois ícones do forró nacional.

"Nattan e Tropykália são referências no segmento do forró em todo País. Estamos preparando um clipe e uma divulgação oficial, que deve acontecer ainda neste ano. Acredito que, apesar do vazamento antes do momento ideal, quem sai beneficiado é o público", disse em um comunicado.