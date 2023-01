Bloco do Nattan foi sucesso no pré-carnaval de Belém

O Bloco do Nattan agitou o Pré-Carnaval de Belém no último final de semana. O estacionamento do shopping Bosque Grão Pará ficou lotado e todos se divertiram ao som da Banda Eva, do Dj Ralk e do cantor Nattan. O selo foi da Bis Entretenimento.

Veja as fotos do Bloco do Nattan