Rebeca Lindsay abrirá show de Zé Vaqueiro em Paris; saiba mais

A cantora Rebeca Lindsay foi convidada para cantar no "Brazilian Fest in Paris", evento que acontece em Paris, na França, dia 24 de fevereiro. A cantora abrirá o show do cantor Zé Vaqueiro, o evento também terá as atrações brasileira: Cyber DJ Junior, MC Jhenny e DJ Lokko. A cantora paraense contou com exclusividade a Redação Integrada de O Liberal como estão os preparativos para o show.

A cantora e empresária Rebeca Lindsay, 32 anos, revelou que o convite para fazer um show em Paris veio da empresa "T.O.S event", que atua levando shows de artistas brasileiros à Europa. "Eu já havia recebido alguns convites anteriores, mas sempre para festas específicas para o público paraense. Desta vez estarei em Paris fazendo um show com uma proporção bem diferente e podendo apresentar a nossa cultura para um público diverso. Abrindo o show de um grande artista a nível nacional", comemorou ao compartilhar a notícia.

"Receber um convite para cantar em uma das maiores capitais mundiais como Paris abrindo um show de um artista como Zé vaqueiro é no mínimo surreal, e eu tenho certeza que assim como o Pará e o nosso ritmo me conquistou, vai conquistar a todos que ainda não nos conhecem. A nossa música é incrível. É dançante e tocante e pretendo transmitir isso e me certificar de que dei o meu recado", complementou.

Não é a primeira vez que Rebeca estará na Europa com agenda de trabalho. Mas já destacou que essa experiência a deixa feliz e que irá compartilhar cada minuto, inclusive, se tiver a oportunidade de dividir o palco com Zé Vaqueiro. "Ainda não sei se terei a oportunidade de cantar com ele no palco, mas quem sabe né? Tudo é possível... Já estive outras vezes na Europa em 'Marseille', 'Toulouse' e outros lugares fazendo shows. Mas em Paris, de fato, é a primeira vez. Estou tão feliz que nem consigo descrever e com certeza vou registrar cada momento e aproveitar cada segundo tentando dar o meu melhor mostrando nossa cultura", comentou.

Questionada sobre a responsabilidade e sentimento de representar a música paraense e ser a única voz da Amazônia em um show em Paris, na Europa, a cantora se diz preparada e segura para mostrar o melhor do Pará para o mundo. (Reprodução / Divulgação)

Questionada sobre a responsabilidade e sentimento de representar a música paraense e ser a única voz da Amazônia em um show em Paris, na Europa, a cantora se diz preparada e segura para mostrar o melhor do Pará para o mundo. "Uma responsabilidade gigantesca e isso me deixa extremamente engajada em dar o meu melhor. Representar a nossa música na Europa e em Paris é magnífico. Quero fazer valer a pena. Já estou preparando um super show, com um repertório para ninguém botar defeito. Vamos mostrar como se faz o 'caquiado paraense', que assim como eu me apaixonei vai fazer todo mundo se apaixonar também", arguiu.

Rebeca agradece o carinho dos fãs e diz que continuamente se prepara para seus compromissos e que, inclusive, o estudo de outros idiomas também é uma prioridade. "Desde o momento em que recebi o convite estou trabalhando no repertório e no show. Quanto ao Francês [idioma], desde a primeira vez que fui pra Europa estudo um pouco da língua para tentar arriscar algumas coisas (risos) É um idioma que confesso: acho lindo e extremamente charmoso", avaliou.

Além deste show, Rebeca Lindsay se prepara para cantar no carnaval e também para a gravação de músicas, além de lançar o seu DVD.