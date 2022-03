Vinícius Araújo, o fono dos famosos, conta como cuida da voz dos artistas

Apesar de muito jovem, o paraense Vinícius Araújo, de 25 anos, tem o profissionalismo, a competência e a simpatia como marcas de seu trabalho. Não por acaso vários famosos colocaram as vozes sob seus cuidados. Ele entrou no mundo das celebridades como influenciador, até ganhar destaque como fonoaudiólogo.

Especialista em voz, ele está sempre na ponte aérea, atendendo artistas como Tierry, Matheus Fernandes, Gabi Martins, Solange Almeida, Jonas Esticado, Manu Bahtidão, Melody e Zé Vaqueiro. Além disso, ele já preparou alguns candidatos que passaram pelo The Voice Brasil.

Especialista em Voz, Neurociência e Saúde da Família, ele reservou um tempinho na agenda concorrida para conversa com a redação de O Liberal. Confira:

Quando e como foi que você se entendeu um fonoaudiólogo?

Nunca imaginei ser fonoaudiólogo, eu sempre gostei muito do meio artístico, sempre fui envolvido em eventos desde criança, participava de tudo que tinha na minha escola, eu me via na Tv sempre fui uma criança muito comunicativa, e sempre gostei de música demais.

Como foi o processo para se aproximar dos artistas? Como foi tua trajetória?

Vim de uma família humilde, me criei no interior e fui bolsistas de programas do governo federal. Como na época os recursos eram poucos, tive que vim pra capital estudar, foi aí que tudo começou, fiz cursinho e consegui entrar com bolsa em uma faculdade particular. Quando eu comecei a cursar fonoaudiologia eu estava tentando me engajar no meio artístico, comecei sendo influenciador digital, passava o dia no shopping em busca de parcerias, que me ajudasse a me alavancar nessa área digital, conheci muita gente bacana que me abriram portas, suficientes para mostrar meu talento.

Sempre fui muito envolvido com muitas produtoras de eventos em Belém que abriram muito as portas pra mim, e sempre fui fã de um grande artista: Wesley Safadão. Minha inserção nos eventos dele, me possibilitaram conhecer pessoas muito bacanas que já tinham um nome no mercado.

Qual o artista que mais precisa de acompanhamento e fazia muitas coisas erradas com a voz?

Na verdade todos os artistas precisam de orientação, e pelo menos algum deles realizam alguma coisa de errado, devido a correria, falta de tempo e inúmeros fatores.

Você começou a trabalhar recentemente com a Melody, que recebe inúmeras críticas em relação ao “falsete”. Será trabalhoso esse processo como ela? Como você define esse desafio?

A Melody é uma grande artista, devemos levar em consideração que ela só tem 15 anos e não podemos cobrar tanto, nessa idade fonoaudiológicamente falando devemos respeitar a fase da puberdade uma transição de voz que todos nós já passamos. Sem contar que há mudanças psicológicas entre outras.

Como toda artista ela está em acompanhamento, e o “falsete” é uma identidade que marcou a vida dela como artista mas que vamos melhorar a cada dia mais e traçar o melhor plano terapêutico pra ela de acordo com as necessidades dela.

Quais os principais erros dos cantores?

Disciplina, muitos cantores não tem disciplina e isso dificulta o processo de saúde vocal, por isso trabalho muito conscientização com eles.

Que dicas de cuidados você daria para quem quer manter a saúde do aparelho vocal?

Ingestão de água natural para hidratação vocal saudável, evitar o uso de bebida alcoólica, fumo, vaper, evitar fazer esforço vocal (gritar) e principalmente buscar ajuda de um fonoaudiólogo especialista em voz para iniciar uma acompanhante de acordo com a sua necessidade.