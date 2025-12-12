Capa Jornal Amazônia
'Mundo Brega Pará' celebra o brega pop com Sandrinha Eletrizante e Hellen Patrícia

Sexto episódio do programa da Rádio Liberal FM destaca repertórios autorais, clássicos do brega pop e performance acústica conduzida por Andinho Farias e Franklin Furtado

Amanda Martins
fonte

Sandrinha Eletrizante (à esquerda) e Hellen Patrícia (à direita) (Divulgação)

O sexto episódio do programa Mundo Brega Pará”, transmitido pela Rádio Liberal FM, recebe nesta sexta-feira (12) duas vozes femininas consideradas grandes potências da música paraenseSandrinha Eletrizante e Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde. A atração vai ao ar ao vivo, a partir das 17h, pela Rádio Liberal FM e pelo canal O Liberal, no YouTube, com o patrocínio do Ministério do Turismo. A apresentação é de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da emissora.

Ney destaca que esta edição reforça a proposta do programa de valorizar nomes importantes do gênero produzido no Pará. “São duas artistas poderosas, com trabalhos potentes, com repertórios altamente dançantes e ambas com muitas histórias para contar”, afirmou. 

Ele adiantou que o público pode esperar uma edição dinâmica. “O público pode esperar sempre bons papos, boas músicas e boas histórias, e pretendemos estabelecer o programa como um conteúdo permanente na nossa grade de programação”, explicou. 

image Ney Messias (Walda Marques/ Divulgação)

Repertório autoral

Cantora, compositora e atriz formada pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA), Sandra Dias da Silva Silveira, conhecida artisticamente como Sandrinha Eletrizante, é natural de Capitão Poço, e, começou a cantar aos 11 anos, participando de festivais de calouros na região. Com mais de 20 anos de carreira, integrou bandas como Chapéu de Couro, Trilha Sonora, Swingueiros e Tropa do Forró, onde permaneceu por 13 anos. Em 2021, iniciou carreira solo com foco em ritmos paraenses, como calypso, tecnobrega e carimbó.

A artista, que já participou de eventos como Circuito Mangueirosa e Festival Lambateria. O seu último EP ‘Mulher Poraquê’ foi lançado em 2024 nas plataformas digitais. Para ela, o convite chega em um momento marcante. “Essa oportunidade vem em um momento especial da minha carreira como artista solo, que se encaminha para o seu quinto ano de muitas realizações profissionais. Ser artista independente no nosso país é uma montanha-russa de emoções, e receber esse convite é a realização de mais um sonho”, afirmou.

Sandrinha adiantou o repertório que levará ao programa. “Quero apresentar músicas autorais da fase ‘Sandrinha Eletrizante’, em especial ‘Noites de Luar’, single lançado em 2024, que ganhou um clipe gravado na minha cidade, com a participação da minha família e amigos”, contou. 

Ela também pretende cantar ‘Tsunami’, parceria com Valéria Paiva, da Banda Fruto Sensual, e ‘Mulher Poraquê’, faixa-título do EP. “Quero deixar todo mundo eletrizado com a mulher poraquê. Quero dividir com o público um pouco da minha trajetória e da minha gratidão por trabalhar com o que amo”, completou.

Longa trajetória 

Com mais de 30 anos de existência, a Banda Xeiro Verde tornou-se um dos maiores nomes da música do estado, pioneira no brega pop e responsável por sucessos que marcaram gerações. Surgida em 1994 como banda baile, no extinto ‘Xodó’, a Xeiro Verde lançou em 1998 o álbum que revelou vários hits,  como ‘Beijo Bom’ e ‘Eu Não Sou Tua’.

Vocalista do grupo, Hellen Patrícia destaca a importância de participar do programa. “É muito bacana receber um convite assim e poder falar sobre a história da Xeiro Verde, toda a influência que tivemos na evolução do brega na década de 90, quando fomos pioneiros no brega pop”, explicou.

A cantora afirmou que preparou um repertório especial para a edição. “Selecionamos vários sucessos e, no decorrer da entrevista, vamos cantar um pouquinho de cada um, com músicas que marcaram gerações nesses 31 anos de estrada”, disse. 

Entre as faixas indispensáveis ao público, algumas são destaques. “É difícil escolher só uma, mas posso citar algumas que não podem faltar: ‘Não Sou Tua’, ‘Beijo Bom’, ‘Por Emoção’, além de ‘Zouk’, ‘Rubi’, ‘Varejeira’ e tantas outras”, afirmou. 

Música ao vivo 

As apresentações desta edição também contam com o violão do produtor cultural Andinho Farias, responsável por transformar os arranjos do brega em versões acústicas sem perder a energia característica do gênero. “O maior desafio é criar intimidade sem perder a euforia dançante. O brega é alto e enérgico, então a versão acústica precisa envolver de outra maneira. A gente faz uma releitura mantendo os detalhes marcantes de cada música, aquela pausa no refrão, muitas vezes o mesmo BPM, e até recria os solos no violão”, disse.

image Produtor cultural Andinho Farias (Divulgação)

Segundo Andinho, o ambiente ao vivo exige interação constante. “Na hora do programa, a conexão tem que ser direta e dinâmica para não fugir de um bate-papo musical. Puxamos o refrão, interagimos e transformamos um trecho da música em uma experiência coletiva. A energia vem automaticamente da entrega de cada artista, dos fãs que também estão presentes e da nossa musicalidade”, completou. 

Especialista em música latino-amazônica, ele começou a tocar aos 12 anos e é responsável por sucessos como “Sinto a Falta Dela” e “Samara”, da Banda ARK, e “Beba Doida” e “Passa o Serrote”, da Xeiro Verde. 

image Franklin Furtado (Arquivo pessoal)

A percussão fica por conta de Franklin Furtado, pesquisador e produtor musical com trajetória marcada por passagens por bandas emblemáticas do estado, como a Fruto Sensual. Atualmente integrante do Arraial do Pavulagem, Franklin é reconhecido pela pesquisa de ritmos amazônicos e pela contribuição à preservação e renovação da sonoridade regional.

