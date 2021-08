Morre aos 85 anos o ator Tarcísio Meira

Morreu nesta quinta-feira (12), aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 06 de agosto por complicações da Covid-19 e chegou a ser intubado nos últimos dias. As informações são da Quem.

De acordo com a reportagem, o falecimento foi confirmado pelo assessor do artista, Tadeu Lima. Casado com Glória Menezes, que também está hospitalizada por conta da doença, Tarcísio deixa um filho e a esposa, com quem era casado há mais de 50 anos. Os dois já haviam tomado as duas doses da vacina contra a covid-19.