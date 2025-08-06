Capa Jornal Amazônia
Mês da Visibilidade Lésbica tem programação especial em Belém com debates, arte e ativismo

ALAMP e Sapato Preto realizam circuito cultural na capital paraense

O Liberal
fonte

Programação marca cinco anos do ativismo amazônico com eventos em Belém

Em alusão ao mês da Visibilidade Lésbica, celebrado em agosto, a Rede de Articulação de Lésbicas da Amazônia Paraense (ALAMP) e o Coletivo Sapato Preto iniciaram, na última quarta-feira (6), uma série de atividades gratuitas voltadas à promoção de debates, arte e ações de acolhimento em Belém. As iniciativas fazem parte do 5º ano do Ativismo Lésbico da Amazônia Paraense e têm como tema central “Resistência e visibilidade lésbica na luta por justiça climática”.

A programação inclui rodas de conversa, oficinas, sarau, cine-debate e lançamentos culturais, com o objetivo de dar espaço às experiências, histórias e reivindicações de mulheres lésbicas da região. 

Segundo as organizadoras, o evento busca fortalecer a memória do movimento, combater a lesbofobia e promover ambientes de diálogo e protagonismo na comunidade LGBTQIA+.

A abertura ocorreu na Livraria Travessia, com o evento “Entre Nós: Amores Lésbicos, Corpo e Coragem”. A atividade reuniu a leitura dramática do texto “Muximba”, da autora Ingrid Gomes, seguida de uma roda de conversa com as convidadas Rhero Silva e Patrícia Cordeiro, com mediação da própria dramaturga. O encontro propôs uma reflexão sobre a afetividade entre mulheres, coragem e liberdade em contextos marcados por violências simbólicas e institucionais. Confira as próximas atividades: 

O calendário de agosto segue com novas ações no dia 20, quando será realizado um cine-debate na Galeria Theodoro Braga, no Centur. Já no sábado (23), o Casarão do Boneco recebe uma nova edição do Sarau Lésbico, com apresentações artísticas e o lançamento de um documentário que marca os cinco anos de atuação do ativismo na região.

