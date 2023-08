Dia Nacional da Visibilidade Lésbica: conheça a origem da data

No Brasil, neste dia 29, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, responsável por marcar a conquista dos direitos destas mulheres que pertencem à comunidade LGBTQIA+. A data foi instituída há 27 anos por ativistas do país e reforça a importância de políticas públicas de combate à lesbofobia, além de dar visibilidade a pessoas que ainda sofrem com discriminação na sociedade.

O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica foi estabelecido no país em 1996, durante o 1º Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), organizado pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro (COLERJ). O evento continuou pelos próximos anos e ficou conhecido por debater e refletir sobre saúde, visibilidade, preconceito e apagamento destas mulheres dentro da sociedade.

No SENALE, as mulheres participantes tratavam de estratégias com foco principal na saúde das lésbicas, especialmente sobre parte desta população que não tinha fácil acesso à informação. Nas propostas finais, o seminário cobrou do poder público mais informações e campanhas sobre os impacto do HIV, melhorias no atendimento de profissionais da saúde e a necessidade de mais acesso a preservativos para pessoas do sexo feminino.

Em 1996, mais de 120 pessoas participaram do seminário e, depois disso, foi analisada a necessidade de organizar e fortalecer este encontro em cidades brasileiras, visando ampliar o debate nacionalmente. Após 27 anos, o evento ainda ocorre no Brasil, com a última edição em 2021 e com a próxima prevista para o fim de 2023, em Recife.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)