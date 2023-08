Dia da Visibilidade Lésbica: 5 filmes com protagonismo lésbico para assistir hoje; confira

Nesta terça-feira (29), é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, uma data dedicada às lutas e conquistas da comunidade, além de ser uma forma de celebrar sua existência. Durante muito tempo, era difícil ver lésbicas em papéis de protagonistas dentro das telas. Agora, temos muitos filmes e séries com essa representatividade.

Por isso, separamos para você cinco filmes com protagonismo lésbico que são indispensáveis para você assistir hoje. Confira a seguir:

VEJA MAIS

Você Nem Imagina (2020)

The Half of It (2020) (Divulgação/Netflix)

O que poderia ser mais um romance hétero, toma um rumo inesperado. Em "Você Nem Imagina", uma garota tímida aceita ajudar o atleta da escola a conquistar uma garota popular de quem, secretamente, os dois gostam. A trama se complica quando todos se apaixonam entre si, causando uma enorme confusão amorosa.

O filme é original da Netflix, lançado em 2020, e até hoje fãs esperam uma continuação do romance.

Assista o trailer de "Você Nem Imagina":

Alguém Avisa? (2020)

Happiest Season (2020) (Divulgação/Amazon Prime)

Um filme lésbico de natal finalmente foi lançado em 2020 com Kristen Stewart ("Crepúsculo") e Mackenzie Davis ("Perdido em Marte") fazendo o casal principal. A história acompanha as namoradas Harper e Abby, que visitam a família de Harper no Natal. No entanto, logo após chegar, Abby percebe que a moça tem mantido seu relacionamento em segredo de seus pais conservadores.

O filme está disponível nas plataformas de streaming da Prime Video e Apple Tv+.

Assista o trailer de "Alguém Avisa?":

Rua do Medo (2021)

Fear Street (2021) (Divulgação/Netflix)

Não é um filme, e sim três. A trilogia "Rua do Medo", lançada pela Netflix em 2021, durante o Halloween, conta uma história de terror com protagonismo lésbico. A trama acompanha um grupo de adolescentes que passa a ser perseguido por assassinos mascarados.

Samantha, uma líder de torcida, acaba sendo possuída por um espírito e, para encontrar uma solução, sua namorada Deena começa a investigar sobre os acontecimentos macabros da cidade. O filme faz diversas referências a clássicos do terror e tem muitos momentos de comédia.

Assista o trailer de "Rua do Medo: 1994":

Crush (2022)

Crush (2022) (Divulgação/Star+)

Em "Crush", chegou a vez das lésbicas terem a oportunidade de viver um clichê adolescente bem fofinho. Uma jovem artista é forçada a se juntar à equipe de atletismo de sua escola, e usa isso como uma chance de ficar próxima da garota por quem é apaixonada desde quando era criança. Porém, seu coração resolve lhe pregar uma peça, e ela acaba se aproximando da irmã de sua crush.

O filme demorou para chegar às plataformas de streaming, mas já está disponível na Star+.

Assista o trailer de "Crush":

Imagine Eu e Você (2005)

Imagine Me & You (2005) (Divulgação/Amazon Prime)

Este clássico da Sessão da Tarde não poderia ficar de fora das indicações. Uma das primeiras comédias românticas com protagonismo lésbico a fazer sucesso, "Imagine Eu e Você" acompanha a história de Rachel que, no dia de seu casamento, conhece a florista Luce. As duas acabam se apaixonando e precisam enfrentar conflitos familiares para ficarem juntas.

Embora seja o mais antigo da lista, atualmente, o filme pode ser encontrado no catálogo da Prime Video.

Assista o trailer de "Imagine Eu e Você":

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)