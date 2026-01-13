Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lorena e Juquinha dão beijo quente em 'Três Graças' e casal é alvo de homofobia na web

Alguns telespectadores da novela não gostaram da exibição da cena e criticaram a TV Globo

Victoria Rodrigues
fonte

Lorena e Juquinha protagonizaram um beijo quente no capítulo desta segunda-feira (12) em "Três Graças". (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O casal formado pelas personagens Juquinha e Lorena está fazendo sucesso com suas cenas de amor e paixão na novela “Três Graças”, exibida na TV Globo. Mas apesar de ter conquistado parte do público, muitos telespectadores ainda criticam as cenas de beijo quente entre as duas mulheres, como no capítulo da última segunda-feira (12), em que Arminda (Grazi Massafera) presenciou um beijo demorado do casal.

Nas mídias sociais, algumas pessoas criticaram a ação das personagens, foram homofóbicas com o casal e detonaram a emissora por exibir o beijo em horário nobre na TV. "Aqui na minha casa a Globo encerrou as atividades, ninguém assiste. A era de ouro de boas novelas acabou", comentou uma pessoa. "Eu prefiro as novelas antigas... Misericórdia disso. Foi-se tempo de novelas boa", disse outra.

Enquanto alguns ridicularizaram a situação, outros celebravam a cena em “Três Graças”. “O ‘eu te amo’ da Lorena saindo quase como se fosse um sussurro… Os olhinhos da Juquinha brilhando ao escutar ela dizer isso, que fofaaass!”, ressaltou uma mulher. "A família tradicional brasileira surta, hehehe, mais foi muito bonita, que romance mais doce e sincero o delas", destacou outra pessoa nos comentários.

O sucesso de Lorena e Juquinha

Após conquistar uma grande parte dos fãs da novela, a TV Globo anunciou no dia 23 de dezembro de 2025 que as personagens Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) foram além dos capítulos de "Três Graças". O casal ganhará uma produção própria e será protagonista de um spin-off no formato de novelinha, com lançamento previsto ainda para 2026.

A ação faz parte da estratégia da emissora de ampliar o diálogo das personagens com o público digital, mas em formato curto e narrativas voltadas às mídias sociais da emissora. “Atendendo a pedidos das minhas fãs mais enlouquecidas, a história de Loquinha vai ganhar uma novelinha para chamar de sua! Vem aí em 2026!”, diz o texto publicado no perfil do Instagram da TV Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

