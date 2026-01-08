Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

‘Três Graças’ terá a formação de 3 novos casais nas próximas semanas; veja quais são

Os novos apaixonados mudarão as rotas no enredo da novela

Victoria Rodrigues
fonte

Lorena será expulsa de casa após o pai dela descobrir o seu envolvimento com Juquinha. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Ao longo das próximas semanas, o clima vai esquentar entre os casais já formados na novela “Três Graças”, exibida em horário nobre na TV Globo. O romance entre Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) se intensificará na trama e finalmente eles terão a primeira vez na cama. E Lorena, vai ser expulsa de casa pelo pai após ele descobrir que ela está envolvida com Juquinha e viverá momentos de tensão na novela.

Além dos casais já presentes em “Três Graças”, os próximos capítulos apresentarão mais três novos que mudarão as rotas do enredo da novela. Entre os novos casais, estão:

  • Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira);
  • Bagdá (Xamã) e Lucélia (Daphne Bozaski) e
  • Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (cantor Belo).

VEJA MAIS

image Loquinha: Lorena e Juquinha, casal de Três Graças, ganham spin-off em formato de novelinha
Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski serão protagonistas da produção derivada da novela das 21h, com lançamento previsto para 2026

image Irreconhecível? Saiba quantos quilos André Mattos perdeu antes de fazer delegado em Três Graças
Ator que dá vida ao delegado Jairo, na novela das 21h, afirmou que mudou hábitos e ganhou qualidade de vida

image Belo comenta sobre cenas de romance com a ex Viviane Araújo em ‘Três Graças’: ‘Vão se surpreender’
Os atores estão separados há 18 anos

Confira os três novos casais de “Três Graças”:

  • Arminda e Joaquim

A vilã Arminda, interpretada pela atriz Grazi Massafera, acabará indo parar no ferro-velho da Chacrinha e protagonizará um beijo quente no galpão com Joaquim (Marcos Palmeira) debaixo de uma tempestade. Após trair o seu marido Ferette (Murilo Benício), ela se dará conta da gravidade, mas logo se lembrará novamente do cheiro de "macho" de Joaquim, o pai de Gerluce na trama.

  • Bagdá e Lucélia

O chefe do tráfico Bagdá também viverá um amor totalmente inesperado na novela. O criminoso ficará encantado ficará encantado por Lucélia (Daphne Bozaski) após ver ela em um bar e se apresentar como "o cara da área". Ela também ficará mexida com esse encontro, eles se beijarão, mas esse novo casal deixará Júnior e Maggye sem entender a audácia da sobrinha de Kasper Damatta (Miguel Falabella).

  • Consuelo e Misael

Por fim, talvez esse seja um dos casais mais esperados pelo público da novela que já aguarda pela chegada de Consuelo (Viviane Araújo). De acordo com o enredo, ela viveu um amor do passado com Misael, personagem interpretado pelo cantor Belo, e nas próximas semanas estará de volta novamente para um reencontro com o ex amado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela

três graças

novos casais

romance

beijo
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda