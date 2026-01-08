‘Três Graças’ terá a formação de 3 novos casais nas próximas semanas; veja quais são

Ao longo das próximas semanas, o clima vai esquentar entre os casais já formados na novela “Três Graças”, exibida em horário nobre na TV Globo. O romance entre Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) se intensificará na trama e finalmente eles terão a primeira vez na cama. E Lorena, vai ser expulsa de casa pelo pai após ele descobrir que ela está envolvida com Juquinha e viverá momentos de tensão na novela.

Além dos casais já presentes em “Três Graças”, os próximos capítulos apresentarão mais três novos que mudarão as rotas do enredo da novela. Entre os novos casais, estão:

Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira);

Bagdá (Xamã) e Lucélia (Daphne Bozaski) e

Consuelo (Viviane Araújo) e Misael (cantor Belo).

Confira os três novos casais de “Três Graças”:

Arminda e Joaquim

A vilã Arminda, interpretada pela atriz Grazi Massafera, acabará indo parar no ferro-velho da Chacrinha e protagonizará um beijo quente no galpão com Joaquim (Marcos Palmeira) debaixo de uma tempestade. Após trair o seu marido Ferette (Murilo Benício), ela se dará conta da gravidade, mas logo se lembrará novamente do cheiro de "macho" de Joaquim, o pai de Gerluce na trama.

Bagdá e Lucélia

O chefe do tráfico Bagdá também viverá um amor totalmente inesperado na novela. O criminoso ficará encantado ficará encantado por Lucélia (Daphne Bozaski) após ver ela em um bar e se apresentar como "o cara da área". Ela também ficará mexida com esse encontro, eles se beijarão, mas esse novo casal deixará Júnior e Maggye sem entender a audácia da sobrinha de Kasper Damatta (Miguel Falabella).

Consuelo e Misael

Por fim, talvez esse seja um dos casais mais esperados pelo público da novela que já aguarda pela chegada de Consuelo (Viviane Araújo). De acordo com o enredo, ela viveu um amor do passado com Misael, personagem interpretado pelo cantor Belo, e nas próximas semanas estará de volta novamente para um reencontro com o ex amado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)