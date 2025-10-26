K-drama no Ver-o-Peso: Fotógrafo paraense cria dorama ambientado em Belém com ajuda da IA

E se um dorama coreano se passasse nas ruas de Belém? O fotógrafo Jadielson Barros, criador visual que utiliza Inteligência Artificial (IA), usou a tecnologia para responder a essa pergunta e divulgou, neste domingo (26), uma série de imagens que misturam estética de dramas asiáticos com os famosos pontos turísticos da capital paraense.

VEJA MAIS

A proposta surgiu, segundo o artista, de conversas com amigos que imaginavam como seria ver Belém como palco de uma produção coreana. “Então, eu trouxe isso à ‘vida’: cada cena, cada cor, cada olhar. Tudo aqui é pensado: as fotos, as texturas, as histórias”, explicou no post. Confira:

“Gosto de brincar com o impossível, transformar o que parece fora da nossa realidade em algo que se encaixa no nosso olhar. Belém é digna de cinema, é digna de grandes produções. E esse é só mais um jeito de mostrar isso para o mundo”, acrescentou.

As cenas criadas por Jadielson mostram um casal protagonizando momentos típicos de doramas, mas em espaços como o Mercado do Ver-o-Peso -com direito à presença de urubus -, Forte do Castelo, Estação das Docas e Escadinha do Porto. As imagens também retratam o novo Mercado de São Brás, a nova Avenida Doca, a fachada do Museu de Arte de Belém (MABE), casarões históricos, além da Basílica de Nazaré.

Outros elementos regionais foram incorporados à narrativa visual, como perfumes populares vendidos no Ver-o-Peso, entre eles o “chora no su-shiri”, em referência bem-humorada aos banhos atrativos comercializados no local.