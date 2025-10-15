Conheça quatro doramas com professores inspiradores

O Dia dos Professores é comemorado no dia 15 de outubro. Já na Coreia do Sul, a data reservada para a profisssão é o dia 15 de maio. Lá, se trata de uma atividade respeitada e valorizada pelos alunos. Por conta disso, alguns doramas tem personagens como professores inesquecíveis e que fazem a diferença na vida dos alunos.

O enredo da história é sobre a vida compartilhada de um grupo de médicos que são amigos há muito tempo.

O elenco principal é formado por Cho Jung-seok, Yoo Yeon-seoke e Jung Kyung-ho. A direção é por conta de Shin Won Ho. O roteiro é assinado por Lee Woo Jung e Kim Song Hee.

Confira quatro doramas para curtir no Dia dos Professores:

1. Dorama "Intensivão do Amor"

Sinopse: Uma mulher deixou a carreira como atleta profissional para se tornar dona de uma pequena loja. O jeito dela logo chama a atenção de um instrutor, que é famoso no país. Enquanto eles se relacionam, vão ter que descobrir caminhos para lidarem com as diferenças.

Elenco: Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho e Lee Bong-ryeon

Gênero: Comédia

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Meu Colega de Quarto é um Gumiho"

Sinopse: Um ser vem se passando como professor durante quase um milênio. Ele precisa coletar a energia das pessoas para conseguir ser tornar humano. Acontece que ele conhece uma jovem que pode estragar os seus planos, já que ela engole o recepiente em que ele tem guardado tudo.

Elenco: Jang Ki-yong, Lee Hye-ri, Kang Han-na, Kim Do-wan, Bae In-hyuk

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Meus Dezoito Anos"

Sinopse: Uma aluno é transferido de escola por causa do seu comportamento. No novo colégio, ele terá que enfrentar novos desafios, principalmente por enxergar todo como inimigo. Apesar disso, ele terá apoio de pessoas que o vêem como uma boa pessoa.

Elenco: Ong Seong-wu, Kim Hyang-gi e Shin Seung-ho

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix e Viki

4. Dorama "Hospital Playlist"

Sinopse: Cinco médicos são amigos há muito tempo. Desde o início compartilham o amor pelo trabalho, assim como pela música. Por conta disso, vão passar mais tempo que o normal, já que têm uma banda. Aparentemente, tudo pode parecer comum, mas eles vão ter que enfrentar altos e baixos durante o dia a dia.

Elenco: Cho Jung-seok, Yoo Yeon-seoke e Jung Kyung-ho

Gênero: Drama

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)