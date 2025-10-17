Conheça 13 doramas com cenas quentes para maratonar no final de semana (parte 1)

É comum as pessoas conhecerem doramas com histórias de amor em que o toque físico seja raro e a relação do casal seja quase ingênua. Acontece que nem todos os romances são retratados dessa forma. Algumas séries asiáticas apresentam um envolvimento mais intenso e com cenas "quentes".

Amores proibidos são comuns nas tramas das novelas brasileiras e nas novelas turcas. Já no universo dorameiro, é mais difícil de achar séries que retratem esse tipo de relação.

Dentre as indicações da primeira parte da lista, está o dorama "Antes de Nos Casarmos", de Taiwan. O enredo da história é sobre um homem e uma mulher que estão começando a se envolver. Apesar de estarem nutrindo sentimentos, os dois já são comprometidos.

O elenco principal é formado por Jasper Liu, Puff Kuo, Steven Sun, Lei Se Lin, Phoebe Yuan e Chen Mu. A direção é por conta de Feng Kai ("A Família"). O roteiro é assinado por Mimi Hsieh, Fei Kung Yi e Li Hsv Min.

Confira 13 doramas com cenas quentes:

1. Dorama "Antes de Nos Casarmos" (Taiwan)

O dorama "Antes de Nos Casarmos" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um homem e uma mulher estão prestes a se casar com os seus companheiros, com quem vivem há muitos anos. Acontece que uma conexão entre eles surge e isso pode mudar o destino deles para sempre. Depois de se envolverem até um pontoem que não há mais volta, eles se questionam sobre qual caminho devem seguir.

Elenco: Jasper Liu, Puff Kuo, Steven Sun, Lei Se Lin, Phoebe Yuan e Chen Mu

Gênero: Romance

Número de episódios: 13

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Seduzida" ("Tempted")

O dorama "Seduzida" está disponível no Viki e no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: Alguns jovens se reúnem para um jogo que vai testar os limites da sedução. Enquanto tentam ter o controle de tudo, eles vão descobrir as vulnerabilidades de se entregar e de amar. Aos poucos, vão aprendendo que não podem domar sentimentos, ainda que não acreditem no amor.

Elenco: Woo Do-hwan, Joy, Mun Ka-young e Kim Min-jae

Gênero: Drama

Número de episódios: 32

Onde assistir: Viki e Kocowa

3. Dorama "My Secret Romance"

O dorama "My Secret Romance" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: No passado, eles tiveram apenas um romance de uma noite, enquanto ele se mostrava ser um playboy sem responsabilidades e ela uma garota ingênua que nunca tinha namorado. Depois de alguns anos, eles voltam a se encontrar, mas agora ele parece estar mudado. Agora eles terão que lidar com situações inacabadas e sentimentos desconhecidos.

Elenco: Sung Hoon, Song Ji-eun e Kim Jae-yeong

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 14

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Flower of Evil"

O dorama "Flower of Evil" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um casal aparentava levar uma vida perfeita. Num casamento maravilhoso e com uma linda filha, eles levavam um caminho sem suspeitas e na paz. Acontece que um segredo pode abalar todas as estruturas. A esposa é uma detetive que está investigando um caso violento e as respostas para o crime podem estar dentro de casa.

Elenco: Lee Joon-gi, Moon Chae-won e Jang Hee-jin

Gênero: Romance e Suspense

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "Apesar de Tudo, Amor" ("Nevertheless")

O dorama "Apesar de Tudo, Amor" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Um aluno de artes é querido por todos. Bem simpático, ele mantém várias amizades, em que algumas até passam disso. Sem acreditar no amor, ele passa a enxerga a vida diferente depois de conhecer uma aluna que não queria nada com ele. Só que os dois vão viver momentos intensos.

Elenco: Song Kang, Han So-hee e Chae Jong-hyeop

Gênero: Romance

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

6. Dorama "The Trunk"

O dorama "The Trunk" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Os caminhos de uma mulher que é chefe de uma agência de serviços de casamento por prazo determinado e um produtor musical acabam se cruzando. Os dois não acreditam no casamento e preferem ficar sozinhos. Curiosamente, eles passam a se conhecer melhor e terão que colocar as diferenças de lado para tudo dar certo.

Elenco: Seo Hyun-jin, Gong Yoo e Jung Yun-ha

Gênero: Drama

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)