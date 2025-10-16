Conheça três doramas com Han Hyo-joo, estrela de 'Românticos Anônimos'
Atriz interpreta a personagem Lee Ha-na no K-drama
A atriz sul-coreana Han Hyo-joo está fazendo sucesso no dorama "Românticos Anônimos". Acontece que ela possui um currículo longo e cheio de produções famosas, já que iniciou a atuar em 2006, num filme independente. Ela está no meio artístico há muito tempo e foi descoberta quando tinha 16 anos de idade.
No início da carreira, ela participou de concurso de beleza e então viram o seu talento. De lá para cá ela ganhou premiações importantes, como "Melhor Atriz Revelação" no Prêmio da Associação Coreana de Críticos de Cinema.
Atualmente, ela dá vida a "Lee Ha-na", uma apaixonada por chocolate, no K-drama da Netflix. Mas já fez sucesso dorama "Happiness", em que o enredo da história é sobre os moradores de um prédio que vão precisar entrar de quarentena para poderem sobreviver a uma doença misteriosa.
O elenco principal é formado por Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin. A direção é por conta de Ahn Gil Ho. O roteiro é assinado por Han Sang Woon.
Confira três doramas com Han Hyo-joo:
1. Dorama "Em Movimento"
Sinopse: Neste universo, alguns jovens tem poderes sobrenaturais. Enquanto eles terão que aprender a lidar com as habilidades, os seus pais guardam segredos que podem comprometer a vida das famílias. Além disso, eles não vão deixar que os seus filhos sejam usados para o mal.
Elenco: Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, Zo In-sung, Lee Jung-ha e Go Youn-jung
Gênero: Ação
Número de episódios: 20
Onde assistir: Disney+
2. Dorama "Sem Sangue"
Sinopse: Uma empresa de biotecnologia utiliza toda a sua tecnologia para comercializar carne cultivada. Sem abater nenhum animal, ela conseguiu domina o mercado. Com isso, os diretores acabam incomodando muitas pessoas, o que faz terem que enfrentar inúmeras ameaças e atentados. Por conta disso, uma executiva contrata um ex-policial para protegê-la.
Elenco: Ju Ji-hoon, Han Hyo-joo, Lee Hee-joon, lee Moo-saeng e Park Ji-yeon
Gênero: Drama
Número de episódios: 10
Onde assistir: Disney+
3. Dorama "Happiness"
Sinopse: Uma jovem sonhava em morar sozinha e poder ter o próprio lugar só para ela. Depois que a construção do novo arranha-céu é concluída, ela vai para o local, mesmo com alguns receios. As coisas ficam melhores quando ela sabe que um amigo policial vai se mudar para lá, também. Só que tudo se torna em pesadelo quando uma doença misteriosa toma conta da cidade e os moradores do prédio vão precisar ficar de quarentena. Ninguém sai e ninguém entra.
Elenco: Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin
Gênero: Suspense
Número de episódios: 12
Onde assistir: Netflix e Viki
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
