Fernanda Torres em 'Amanhecer na Colheita'? Fãs especulam brasileira em novo filme de Jogos Vorazes

Com estreia marcada para 20 de novembro de 2026, o novo filme da franquia Jogos Vorazes já está gerando grandes expectativas, especialmente entre os fãs brasileiros. Intitulado "Amanhecer na Colheita" (Sunrise on the Reaping, no original), o longa trará de volta o universo distópico criado por Suzanne Collins, desta vez centrado no personagem Haymitch Abernathy. E, enquanto a Lionsgate começa a anunciar o elenco, uma campanha de fancast vem ganhando força nas redes sociais: Fernanda Torres como Mags Flanagan.

A atriz brasileira, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui", é a preferida dos fãs para interpretar Mags — tributo do Distrito 4 que venceu o 11º Jogos Vorazes ainda jovem e, anos depois, se voluntariou no 75º Jogos. Em Amanhecer na Colheita, no entanto, veremos uma versão mais jovem da personagem, em um período que antecede a trilogia original protagonizada por Katniss Everdeen. Mags será mostrada como mentora de Haymitch durante o 2º Massacre Quaternário.

O elenco já confirmado conta com Joseph Zada no papel de Haymitch Abernathy e Whitney Peak como Lenore Dove Bird, uma nova personagem. A atriz Mckenna Grace também foi anunciada como Maysilee Donner, tributo do Distrito 12 com papel fundamental na história. A trama se passa 40 anos após os eventos de "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" — que ganhou adaptação em 2023.

Atualmente de férias em Portugal após a temporada de premiações, Fernanda Torres reacendeu os rumores ao postar uma foto enigmática em uma campina com apenas um emoji de sol na legenda. Para os fãs, a imagem foi interpretada como uma possível referência direta ao título do novo filme.

A Lionsgate ainda não confirmou o restante do elenco, mas promete novas revelações nos próximos dias. Confira a repercussão de Fernanda Torres em 'Amanhecer na Colheita':