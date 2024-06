Haymitch Abernathy, de ‘Jogos Vorazes’, é protagonista em novo livro e filme da saga

Uma nova história na franquia “Jogos Vorazes” será contada em livro e filme, conforme anúncio feito nessa quinta-feira (6) pela Associated Press. Com Haymitch Abernathy como protagonista, “Sunrise of the Reaping” (”Alvorecer da Colheita”, em tradução livre ao português) expande o universo da saga. O livro escrito por Suzanne Collins, autora e criadora da distopia iniciada em 2008, é a quinta publicação.

“Sunrise of the Reaping” se passa 24 anos antes dos acontecimentos originais da saga, quando Katniss Everdeen se voluntariou como tributo, e 40 anos depois da primeira vez de Coriolanus Snow como mentor, retratado em “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”. O enredo acompanha o 50º Jogos Vorazes, vencido por Haymitch Abernathy. Nos cinemas, o personagem foi vivido por Woody Harrelson.

"Com ’Sunrise on the Reaping’, fui inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume e, nas suas palavras, 'a facilidade com que muitos são governados por poucos'. A história também se prestou a um mergulho mais profundo no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. A questão 'É real ou não real?' parece mais urgente para mim a cada dia”, falou Suzanne Collins à Associated Press.

O quinto livro de “Jogos Vorazes” tem lançamento previsto para o dia 18 de março de 2025 e capa oficial ainda será divulgada. O filme foi confirmado pela Lionsgate, responsável pelas adaptações das quatro obras anteriores, e tem estreia nos cinemas marcada para 20 de novembro de 2026. Francis Lawrence, diretor responsável pelos longas antecessores, retorna ao cargo em “Sunrise on the Reaping”.

O último filme de “Jogos Vorazes”, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, é um prequel (prelúdio) e estreou em 15 de novembro de 2023. A produção contou com Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis e Josh Rivera no elenco. Os filmes originais, “Jogos Vorazes” (2012), “Em Chamas” (2013), “A Esperança - Parte 1” (2014) e “A Esperança - Parte 2” (2015), foram protagonizados por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e Donald Sutherland.

Quem é Haymitch Abernathy?

Do Distrito 12, Haymitch Abernathy é o vitorioso do 50º Jogos Vorazes e 2º Massacre Quaternário. Ele foi mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark, vitoriosos do 74º Jogos Vorazes. Woody Harrelson interpretou Haymitch nos cinemas.

Confira o trailer de “Jogos Vorazes” (2012)

Onde assistir aos filmes de “Jogos Vorazes”?

“Jogos Vorazes” (2012): Prime Video e Netflix

“Jogos Vorazes: Em Chamas” (2013): Prime Video e Netflix

“Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1” (2014): Prime Video e Netflix

“Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2” (2015): Prime Video e Netflix

“Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023): Prime Video

Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali