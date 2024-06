‘Venom 3’ tem primeiro trailer e data de estreia divulgados pela Sony Pictures; confira

O terceiro filme de “Venom” ganhou trailer nessa segunda-feira, 3, divulgado pela Sony Pictures. “Venom: A Última Rodada” chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de outubro. No longa, Tom Hardy continua no papel do protagonista, Eddie. Confira.

O roteiro e a direção do longa são de Kelly Marcel, que foi responsável pelo roteiro de “Venom” (2018) e “Venom: Tempo de Carnificina” (2021). Ruben Fleischer dirigiu o primeiro filme e Andy Serkis, o segundo.

O elenco de “Venom: A Última Rodada” conta, também, com Chiwetel Ejiofor e Juno Temple. Além de protagonista, Tom Hardy é produtor do longa, ao lado de Kelly Marcel, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.

