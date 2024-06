Novo livro da saga da 'Jogos Vorazes' será lançado em 2025; veja o que se sabe até agora

A autora Suzanne Collins anunciou nesta quinta-feira (6) um novo livro do universo Jogos Vorazes. O título, "Sunrise on The Reaping" (Amanhecer da Colheita), será lançado em 18 de março de 2025 e promete abordwar um período importante da história de Panem, 24 anos antes dos eventos que marcaram a vida de Katniss Everdeen, no primeiro filme, e 40 anos após os acontecimentos em "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes".

Marcado para ser o quinto livro da série, "Sunrise on The Reaping" se configura como um prelúdio da trilogia original, no auge do regime tirânico do Presidente Snow. A trama se desenrola na manhã da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecido como o 2º Massacre Quaternário. A trama vai contar a história de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss nos livros posteriores, como tributo vencedor.

A promessa do novo livro é se profundar na história de Haymitch, explorando seus traumas, sua formação como pessoa e como vencedor dos Jogos. A narrativa também vai abordar os mecanismos de propaganda e manipulação da informação utilizados pelo regime para manter o controle sobre a população de Panem.

Ao se ambientar no 2º Massacre Quaternário, "Sunrise on The Reaping" trará 48 tributos, o dobro do número usual, e uma competição muito mais brutal. Desde os primeiros livros da saga, a história de Haymitch já era uma das favoritas entre os fãs e rendeu diversas produções independentes. A fanmade mais famosa mostra a estratégia que o mentor usou para vencer os jogos. Confira:

Novo livro de Jogos Vorazes vai virar filme?

O anúncio do novo livro foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs da saga. O sucesso de "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", lançado em 2023, demonstrou o interesse do público pela franquia, e a expectativa é que "Sunrise on The Reaping" também siga esse caminho.

Embora a adaptação para o cinema ainda não tenha sido confirmada, o sucesso da franquia cinematográfica, que já acumula mais de US$ 3 bilhões em bilheteria, torna essa possibilidade possível. A Lionsgate, detentora dos direitos cinematográficos, já deve estar calculando o potencial de "Sunrise on The Reaping" para os cinemas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)