Filme 'Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes' chega ao streaming; veja onde assistir

"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", prequel da saga "Jogos Vorazes", chega ao streaming nesta quarta-feira (29). O longa, que se passa 64 anos antes dos eventos do primeiro filme, já está disponível no catálogo do Prime Video.

Baseado no livro homônimo de Suzanne Collins, lançado em 2020, o longa explora as origens do Presidente Snow e da 10ª edição dos Jogos Vorazes, marcados por fome, lutas brutais e reviravoltas inesperadas.

O ator Tom Blyth assume o papel do jovem Coriolanus Snow, enquanto Rachel Zegler protagoniza como Lucy Gray Baird, a tributo do Distrito 12 que desafia as regras da Capital e da competição. O elenco de peso também conta com nomes como Viola Davis, Hunter Schafer, Jason Schwartzman e Peter Dinklage.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)