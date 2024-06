Jeremy Renner fala sobre saída da franquia 'Missão: Impossível': 'Eu toparia voltar'

O ator Jeremy Renner, de 56 anos, recusou continuar na franquia “Missão: Impossível” após saber o destino de seu personagem. No papel do espião William Brandt, Jeremy esteve nos filmes “Missão: Impossível - Protocolo Fantasma” (2011) e “Missão: Impossível - Nação Secreta” (2015), ao lado de Tom Cruise.

VEJA MAIS

Para Jeremy, não valeria a pena trabalhar por uma semana e ter o personagem morto no começo da produção. O ator, famoso por interpretar Clint Barton/Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), revelou a informação a Josh Horowitz, durante entrevista ao Happy Sad Confused.

“Lembro que tentaram me levar [para as filmagens] por uma semana, para que pudessem matar meu personagem”, contou Jeremy. O ator se recusou a participar: “Não vão me arrastar até aí para matar o meu personagem”. Aos risos, Jeremy relembrou que gritou com o diretor Christopher McQuarrie e disse que isso não seria feito.

Apesar do afastamento da franquia, o artista não dispensa uma possibilidade de retornar aos filmes. “Eu deveria ter feito mais alguns com eles. Eu amo esses caras. Amo muito o Tom. Nos divertimos muito e amo muito aquele personagem. Exige muito tempo fora. É tudo em Londres”, afirmou. Na época, Jeremy precisava cuidar da filha. “Eu toparia voltar para um ‘Missão: Impossível’ a qualquer hora para o ser o Brandt. É ótimo”, confessou.

O ator também falou sobre os comentários da possível troca de protagonista: o personagem de Tom Cruise, Ethan Hunt, deixaria o cargo e o de Jeremy Renner assumiria. “Sempre foi o show do Tom. Seria uma decisão dele, caso ele quisesse mudar essa narrativa”, esclareceu.

Após o acidente em janeiro de 2023, quando um nivelador de neve de seis toneladas o atropelou, Jeremy tem voltado à vida de ator. Na ocasião, o artista salvou a vida do sobrinho e teve 30 ossos quebrados. Atualmente, Jeremy está trabalhando na série “Mayor of Kingstown”, da Paramount+.

Confira o trailer da terceira temporada de “Mayor of Kingstown”

Os filmes “Missão: Impossível - Protocolo Fantasma” (2011) e “Missão: Impossível - Nação Secreta” (2015), com Jeremy Renner, estão disponíveis no Prime Video, Globoplay, Paramount+ e Star+.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)