Jeremy Renner se emociona ao relembrar acidente: “Estava acordado o tempo todo”

Jeremy Renner, de 52 anos, deu sua primeira entrevista após ter sofrido um grave acidente na neve, em janeiro deste ano. O ator se emocionou ao contar detalhes, suas dores e relembrar a cena que faria de novo para salvar a vida do sobrinho.

Em entrevista a Diane Sawyer, da ‘ABC News’, o ‘Gavião Arqueiro”, que teve 30 ossos quebrados e outros graves ferimentos, disse ter ficado acordado durante o momento, e que lembra perfeitamente da dor.

Ao sofrer o acidente, Renner usava um Snowcat (veículo limpador de neve) para ajudar seu sobrinho a tirar o carro da neve, até ser esmagado por ele. “Eu o vi com uma poça de sangue saindo da cabeça. Corri até ele, não pensei que ele estivesse vivo”, disse o rapaz emocionado.

Renner teve 30 ossos quebrados, incluindo o joelho direito, dois tornozelos, a clavícula direita e oito costelas. A ABC News teve acesso à ligação para o socorro feita para salvar a vida de Jeremy. No áudio, é possível ouvir o ator com dor.

“Perdi muita carne e osso, mas fui reabastecido com amor- e titânio”, brincou.

O astro ainda revelou que se considera um homem de sorte toda vez que se olha no espelho, por ter escolhido sobreviver. A entrevista vai ao ar 6 de abril e no dia 11, Jeremy fará sua primeira aparição depois do acidente na estreia mundial de ‘Rennervations’, série da Disney+ que o ator participa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)