Jeremy Renner se declara a filha no aniversário de 10 anos: 'Seu amor tem me curado'

O ator Jeremy Renner, de 52 anos, compartilhou no Instagram uma foto com a filha Ava, de 10 anos. O artista declarou que o amor da pequena tem o curado incrivelmente rápido. Na publicação, Renner dá os parabéns para a filha e diz estar mais forte que antes.

“Feliz aniversário de 10 anos para você!Sou muito orgulhoso de você em todas as maneiras. Seus abraços e seu amor têm me curado incrivelmente rápido. Eu estou aqui por você, sou mais forte do que era antes por sua causa”, disse em um trecho da publicação.

Relembre o caso

Após sofrer um grave acidente na neve em janeiro, Jeremy Renner, conhecido por interpretar o "Gavião Arqueiro" nos filmes da Marvel, tem lutado nos últimos meses para recuperar os movimentos. No acidente, Renner teve mais de 30 ossos quebrados após uma máquina acidentalmente passar por cima de suas pernas.

Neste domingo (26), o ator compartilhou seu progresso no Twitter com um vídeo andando pela 1° vez desde o acidente. “Agora preciso encontrar outras coisas para ocupar meu tempo para que meu corpo se recupere”, escreveu.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)