Quem é Suzanne Collins? Conheça a autora da saga 'Jogos Vorazes’

Suzanne Collins, autora da saga “Jogos Vorazes”, tem 61 anos e é natural de Hartford, capital de Connecticut (Estados Unidos - EUA). O início da carreira da escritora foi como roteirista de programas televisivos para crianças. Seu último livro publicado, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2020), vendeu 500 mil exemplares em uma semana nos EUA, segundo a editora Scholastic.

A escritora trabalhou em programas infantis da Nickelodeon nos anos 1990, como “Clarissa Sabe Tudo” e “Os Mistérios de Shelby Woo”. Na literatura, as obras mais famosas de Suzanne são da saga “Jogos Vorazes”. O primeiro livro foi lançado em setembro de 2008 e, após seis anos, se tornou um best-seller (sucesso de vendas) do The New York Times.

Em 2010, Suzanne esteve entre as 100 pessoas mais influentes da TIME e também entrou para a lista Entertainment Weekly Entertainers of the Year, que seleciona grandes nomes do entretenimento. Anos mais tarde, em 2016, a autora foi apresentada no Prêmio do Sindicato dos Autores por Serviços Distintos à Comunidade Literária (Authors Guild Award for Distinguished Service to the Literary Community) por falar a respeito do poder transformador de jovens exemplificados na literatura.

Na franquia de filmes de “Jogos Vorazes”, lançados entre 2012 e 2015 e em 2023, Suzanne Collins participou produção. No primeiro longa, a escritora foi roteirista ao lado de Gary Ross e Billy Ray. Francis Lawrence, cineasta e produtor norte-americano, dirigiu todas as obras.

Confira o trailer de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” (2023)

Em todo o mundo, os livros da autora já alcançaram mais de 100 bilhões de cópias vendidas. O próximo livro de Suzanne será lançado em 2025 e é mais uma história prequel (prelúdio) do universo de “Jogos Vorazes” - “Sunrise of the Reaping” ("Alvorecer da Colheita", em tradução livre para o português).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)