Estrutura do Ensaios da Anitta 2026 já está no Mangueirão para show inédito em Belém
A apresentação acontecerá no sábado (10) e já gera expectativa entre os fãs paraenses
A estrutura da turnê 'Ensaios da Anitta 2026', que será realizada pela primeira vez em Belém, já começou a movimentar a capital paraense. Os equipamentos do espetáculo chegaram ao Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, onde o show acontece neste sábado (10), com abertura dos portões a partir das 16h.
A novidade foi compartilhada nesta segunda-feira (5) nas redes sociais pela produtora responsável pela realização do evento na cidade. No post, foi destacado a chegada da estrutura e anunciou o início da semana do projeto na região Norte. “Quem já tá pronto para fazer história?”, diz o texto divulgado.
O show é conhecido por antecipar o clima de Carnaval, reunindo sucessos da carreira da cantora, participações especiais e uma proposta estética que muda a cada edição, com temas e figurinos específicos.
