Espetáculo 'Tempestade', com Júlia Lemmertz, chega a Belém

Um dos maiores clássicos do teatro mundial ganhará o palco do Theatro da Paz com grande elenco na próxima quinta (1) e sexta-feira (2), às 20h. O espetáculo “Tempestade” é uma adaptação de “A Tempestade”, de William Shakespeare, com grande elenco e uma nova ótica – o ponto de vista feminino. A peça, que conta com a renomada atriz Júlia Lemmertz, mudou o gênero dos personagens protagonistas que eram homens para mulheres. A mudança fez com que a peça aprofundasse questões que já estavam presentes no texto original, mas em segundo plano.

“Shakespeare fala da condição humana, aborda isso para falar do mundo. Ele fala da nossa natureza do ser humano, o que move a gente. O poder, o amor, a sede de conhecimento, as conquistas, porquê o ser humano está onde está. Diferente dos outros animais a gente fala. A gente coloca em ação os nossos pensamentos, a nossa ideia. A gente cria as coisas do nada com a nossa inteligência. Ao mesmo tempo que a gente consegue criar, conseguimos destruir coisas. Shakespeare na época dele estava refletindo sobre isso”, destaca Júlia Lemmertz.

“Tempestade” é assinado por Aluizio Abranches e Fernando São Thiago. Nesta versão o duque de Milão - Próspero, é Próspera - interpretada por Júlia Lemmertz. Junto com ela estão Ariane Souza, Augusto Trainotti, Luiza Lemmertz e Luiza Loroza. A direção também é de Aluizio Abranches. Com 1h30 de duração, a peça tem trilha sonora composta por André Abujamra. A produção regional é da Imaginária Entretenimentos, coordenado do ator e produtor Emanoel Freitas.

Dentre os temas como abordados estão o poder, patriarcado, gênero e etnia, Shakespeare acaba levantando discussões e reflexões importantes e necessárias nos dias de hoje. Para encorpar ainda mais a discussão de gênero, as personagens femininas invisibilizadas na peça original ganharão vida e voz. Nessa adaptação, a bruxa Sycorax e a Princesa Claribel, que no texto original são apenas mencionadas pelos personagens masculinos, ganham corpo e voz nas atuações de Ariane Souza e Luiza Loroza, respectivamente.

Na história Próspera sofre um golpe de Estado do próprio irmão justamente quando precisou se afastar do ducado para cuidar da filha recém-nascida, Miranda. Para fugir de um destino cruel, mãe e filha são forçadas ao exílio em uma ilha mágica, onde aprendem os poderes da floresta, sendo essa uma metáfora ao resgate da alma feminina. Júlia Lemmertz e Luiza Lemmertz, mãe e filha na vida real, atuam juntas pela primeira vez no teatro, interpretando mãe (Próspera) e filha (Miranda) na ficção.

“O bonito é que a gente não sai de cena. A gente não vai no camarim trocar de roupa e volta. A gente está em cena o tempo todo. O camarim é dentro do palco, o público vê a mudança de roupa. A gente combina com o público sem palavras, de que eles vão acreditar naquela magia”, explica Julia.

Tempestade Peça "Tempestade" traz uma adaptação de clássico de WIlliam Shakespeare. (Renato Mangolin / Divulgação) A atriz Julia Lemmertz é a protagonista de "Tempestade" como Próspera. (Renato Mangolin / Divulgação) No elenco também está Luiza Loroza (à esquerda), como a bruxa Sycorax, que auxilia Próspera (Julia Lemmertz). (Renato Mangolin / Divulgação)

O espetáculo que foi um sucesso no Rio de Janeiro, sempre com casa cheia, chega a Belém com expectativa de conhecer um novo público. Segundo Júlia, um comentário geral do público é que a peça conseguiu adaptar o clássico para temas da atualidade sem perder a essência da coloquialidade e da poesia de Shakespeare.

“Os jovens ficavam encantados com a peça. Eles se reconheciam ali com questões que são próximas deles. Sem ter conhecimento mais profundo sobre o Shakespeare. Estavam vendo peça de um teatro mais antigo de uma forma contemporânea. Não tiramos a poesia e a coloquialidade do Shakespeare. Ela está ali, mas está falando de coisas que são muito próximas do mundo de hoje”, atesta Júlia.

Júlia trabalha pela primeira vez com a filha Luiza. Ela conta estar aprendendo muito com a filha. “Assisto muito a Luiza fazendo e fico muito comovida vendo ela trabalhando. Impressionada com as escolhas, com os caminhos dela dentro do espetáculo, porque essa coisa de estar todo dia, por três meses em cartaz, você vai ampliando. Não há um dia igual ao outro. Você fica ali vendo aquilo florescer. Descobrindo o jeito certo de encaixar uma palavra e uma intenção, é muito bonito ver um filho junto com você na profissão”, declara.

Primeira vez em Belém do Pará, Júlia Lemmertz está ansiosa para conhecer o famoso Theatro da Paz, sempre elogiado pelo seu pai, Lineu Dias, também famoso ator de teatro. “Espero muito para fazer teatro em um lugar com tanta história, e distante do sudeste. Chegar a Belém do Pará é uma vitória. O espetáculo ir para aí é meu prêmio e ter contato com esse público. Acho muito lindo quando a gente consegue levar o espetáculo a lugares mais distantes de onde a gente concebeu. Quero saber qual será a impressão das pessoas”, aguarda ansiosa.

SERVIÇO: Espetáculo “Tempestade”

Datas: 01 e 02 de fevereiro

Local: Theatro da Paz, rua da Paz, S/N, Praça da República

Horário: Sessão as 20h30

Ingressos: Bilheteria do teatro do TicktFacil.com

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (91) 4009-8750