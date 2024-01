Eduardo Du Norte canta Nilson Chaves, com participação especial do artista, em espetáculo inédito

O cantor e compositor Eduardo Du Norte apresenta o show “Trago da Minha Terra- Eduardo Du Norte Canta Nilson Chaves”, neste sábado (27), a partir das 21 horas, no Casa Namata. Com os pés cada dia mais fincados na música amazônica, o show contará com a participação especial de Nilson Chaves, consagrado por sucessos como “Sabor Açaí” e “Olho de Boto”. O artista homenageado fará uma participação cantando sozinho e também em dueto com Eduardo, em um espetáculo inédito dessas vozes melodiosas que embalam as narrativas da floresta.

Em seu álbum mais recente, “Canto de Rio” (2023), Eduardo Du Norte mostra a sua conexão pelos ritmos do norte. Ele exprimiu esse encantamento com um repertório tomado pelo carimbó, brega, guitarrada, marabaixo, benguê, lundu e boi-bumbá, cuja faixa “Pororocas” ganhou um videoclipe gravado na bela paisagem da ilha de Cotijuba.

Com um repertório autoral vasto, acumulado em 16 anos de carreira, Eduardo Du Norte percorreu vários estados brasileiros e transitou por diferentes gêneros musicais. “Esse novo show é uma homenagem especial ao Nilson Chaves, que sempre admirei. As músicas dele me permeiam desde a infância. Ele sempre foi uma referência para mim, como cantor e compositor. O trabalho dele sempre influenciou a minha obra”, revela o cantor.

A Casa Namata já recebeu o show de Eduardo em outras ocasiões, mas, neste sábado, “Trago da Minha Terra” vai ser mais do que especial para o artista e para o público. “Será uma felicidade pra mim cantar junto com o Nilson Chaves. Vai ser a primeira vez que vamos cantar juntos. E será especial, o meu primeiro show temático nesse local”, comentou.

“Me sinto honrado pela homenagem que o Eduardo está me fazendo. É sempre muito gratificante esse tipo de homenagem sobre a minha obra, sobre as músicas que fiz, que faço e que eu canto”, declara Nilson Chaves. “Eu vou ter a honra de cantar duas canções com ele e de cantar duas canções sozinho nesse show”, antecipa. “O público pode esperar uma interpretação diferenciada da minha, com certeza, uma forma de releitura da minha obra feita pelo Eduardo Du Norte, que é uma coisa muito legal”, comemora.

No repertório, Eduardo Du Norte vai reunir os clássicos, como “Olho de Boto”, “Não Vou Sair” e “Sabor Açaí”, além de surpresas como algumas canções gravadas por Nilson e que são menos conhecidas do público. “Eu gosto muito de ‘Das águas e das Matas’, do compositor Zeca Torres, de Manaus. Praticamente ninguém toca essa música por aqui, essa e outras músicas eu quero resgatar nessa noite”, conclui o cantor.

Serviço:

“Trago da Minha Terra- Eduardo Du Norte Canta Nilson Chaves”

Dia: sábado, 27 de janeiro

Hora: 21 horas

Local: Casa Namata (Av Conselheiro Furtado, 287, entre Tv São Francisco e Tv dos Tupinambás, Batista Campos)

Ingresso individual a R$ 40,00 e mesa a R$ 160,00.

Reservas: (91) 98351-8875 (telefone e Whatsapp)