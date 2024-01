Rolon Ho comemora aniversário com show da banda Sayanora em Belém

Em comemoração aos seus 40 anos de idade, o professor de dança paraense Rolon Ho, vai realizar uma grande festa de aniversário na Casa da Seresta, localizada na Rua Ferreira Pena, bairro do Umarizal, em Belém. O evento ocorre neste sábado (27) e já se tornou uma tradição na vida do artista.

O dançarino, que ganhou muito destaque em 2023 depois de conquistar o 1º lugar na Dança dos Famosos, vai reunir os amigos e abrir espaço para que o público em geral também se divirta na festa. O ingresso para a entrada na Casa da Seresta custa R$ 35.

Segundo Rolon Ho, a realização desta festa sempre é muito aguardada pelos amantes da dança, que gostam de se reunir para celebrar o seu aniversário.

Quando a gente tem escola de dança, as pessoas querem sempre comemorar dançando, então acabou virando uma tradição os alunos se reunirem para dançar e se divertir neste baile. A gente vai estar recebendo pessoas que admiram meu trabalho, amigos, parentes e pessoas apaixonadas pela dança”, conta dançarino.

O show de aniversário de Rolon contará com a presença da banda Sayonara, que vai embalar o público em uma noite bem dançante com os clássicos do brega, além de outros ritmos marcantes para os paraenses.

“A banda Sayonara fez parte da minha carreira, já fui dançarino deles por muito tempo e então virou uma tradição eles participarem dessa festa. Já é o 3º ano que a banda toca no meu aniversário”, diz Rolon animado.

Motivos para comemorar

2023 certamente foi um ano de muitas conquistas para Rolon, que ganhou destaque em sua participação na Dança dos Famosos, do Caldeirão com Huck. Ao lado de Priscila Fantin, o paraense ficou conhecido nacionalmente por ter vencido a competição e elevado o nome do Pará através da dança.

Rolon afirma que esses acontecimentos na sua carreira são motivos de muita comemoração e tornam o seu aniversário ainda mais especial.

“Há muito para comemorar. Trabalhar com arte dentro do Brasil não é fácil e a gente rala muito. Eu acredito que de uns 3 anos pra cá eu comecei a colher muitos frutos, e a dança dos famosos contribuiu muito pra isso, mudou a minha vida, porque a dança, de um modo geral não tem tantos holofotes, mas a gente está trilhando isso, de ir em busca da valorização da dança”, pontua vencedor da Dança dos Famosos.

A comemoração do aniversário do dançarino não será apenas feita de cantar os “parabéns” e o corte de bolo. Quem for a Casa da Seresta vai poder ter a oportunidade de dançar com o próprio Rolon, que garante uma noite de muita diversão e interação com todos os presentes no evento.

“Vai rolar de tudo, forró, merengue, brega. As pessoas vão poder curtir um ambiente de dança, familiar, onde todo mundo está ali para se divertir, para fazer o outro feliz e se fazer feliz. Em todos esses bailes que estou presente, eu sempre tenho o costume de dançar com todas as damas da festa. Eu to no salão pra puxar a mulherada e chamar todo mundo pra dançar e confraternizar”, ressalta o artista.

Serviço:

Aniversário Rolon Ho

Data: 27 de janeiro

Hora: 21h

Local: Casa da Seresta / Rua Ferreira Pena, bairro do Umarizal

Ingressos: R$ 35