Agora paraense, Rolon Ho comemora 18 anos de companhia com espetáculo

Agora é oficial: Rolon Ho é cidadão paraense. Ele recebeu o Título Honorífico de Cidadão do Pará, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na última sessão de 2023, que ocorreu nesta quinta-feira (21). Além dele, mais 82 personalidades foram homenageadas pela casa. Essa honraria é a maior concedida pelo Poder Legislativo a pessoas que contribuíram efetivamente com o desenvolvimento do Estado.

Rolon Ho, 39 anos, nasceu em Caiena (Guiana Francesa), mas veio para Belém ainda criança. O nome tem origem chinesa. Ele se apaixonou pelo Pará e leva o nome do Estado por onde passa.

O professor de dança e coreógrafo franco-brasileiro, ganhou destaque no balé da banda Sayonara, entre 2003-2004, mas o "boom profissional" veio em 2005, ao entrar para a banda Calypso. O destaque nacional aconteceu quando faturou a Dança dos Famosos 2023, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, com Priscila Fantin. Em 2022, ele participou com Jojo Todynho.

Sobre o Holon Ho

O professor é formado em educação física, porém soma mais de 20 anos de experiência com dança de salão. Ele iniciou o contato com a arte ainda criança em um projeto social da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Paulino de Brito, no bairro do Marco, onde ele estudou.

Em 2020, Rolon realizou o projeto “Brega Pai D’Égua”, onde aparecia dando dicas de como dançar brega, publicando vídeos nas redes sociais e fazendo lives. O agora paraense, faz questão de levar a bandeira do Pará por onde passa, inclusive uma das características profissionais são os ritmos locais.

Bastante emocionado e com o documento em mãos, Rolon Ho agradeceu a homenagem em publicação no perfil no Instagram: “Com imensa gratidão, quero expressar meu profundo agradecimento pelo Título de Cidadão Paraense recebido na Alepa, pela minha amiga e parceira @deputadaanacunha. Sou nascido na Guiana Francesa, em Caiena, e me mudei para o Pará com apenas 3 anos de idade. Esse Estado é a minha terra, é o que eu amo. Este reconhecimento é muito importante pra mim, pois é essa cultura que eu gosto, a dança que eu amo e estou muito feliz por essa lembrança. Agradeço à deputada Ana Cunha e a todos que tornaram este momento possível. Este título é um estímulo adicional para continuar contribuindo para o enriquecimento cultural de nosso estado”.

ESPETÁCULO

Para fechar 2023 de muito sucesso, a Cia. Cabanos, companhia de dança de Rolon Ho, prepara um espetáculo para esta sexta-feira (22), às 20h, no Theatro da Paz. O evento marca os 18 anos desse projeto.

O espetáculo terá mais de 40 coreografias feitas exclusivamente para essa comemoração. Além disso, todas elas são dançadas pelos alunos e professores da companhia.

As coreografias vão passear por momentos desses 18 anos da Cia. Cabanos e também da carreira de Rolon Ho, incluindo as da Dança dos Famosos, que ele executou este ano com Priscila Fantin e ano passado com Jojo Todynho.

Os artistas convidados para esta festa são: Afonso Cappelo, Nega Lora, Lucinnha Bastos, Jade Lima e Mell Pinheiro.

Agende-se

18 anos da Cia. Cabanos

Data: sexta-feira, 22

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém - PA