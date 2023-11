Rolon Ho coloca visitantes do Parque do Utinga para dançar nos 18 anos da Cia Cabanos

O paraense Rolon Ho colocou os visitantes do Parque Estadual Utinga para dançar, na manhã deste domingo (19). A programação do ‘Dança Utinga’, com aulas gratuitas de dança, caminhada e plantio de mudas de árvores, faz parte dos 18 anos da Companhia de Danças Cabanos.

Mara Amineia, de 46 anos, conta que ficou satisfeita com a programação, pois conseguiu aliar diversão e exercício físico. "Eu adorei viver esse momento aqui nessa manhã, pois conseguimos nos divertir e fazer o bem à saúde. Saio satisfeita daqui”, declarou.

(Igor Mota / O Liberal)

Rolon Ho destacou a importância de comemorar os 18 anos da Cia Cabanos em um espaço preocupado com o meio ambiente. “É muito bom promover um momento desse e unir a consciência do cuidado com a saúde e também com o cuidado do meio ambiente“, diz o dançarino vencedor da dança dos famosos 2023.