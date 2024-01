Recital à luz de velas leva música erudita para Igreja de Santo Alexandre em Belém

Belém recebe, nesta próxima terça-feira (30), a apresentação de um recital de formatura em canto lírico do Instituto Carlos Gomes, que será comandado pelo cantor e fonoaudiólogo Rodrigo Schumacher. O espetáculo acontece na Igreja de Santo Alexandre, em Belém e conta com o acompanhamento do pianista e professor João William.

O recital será executado através de uma ambientação intimista e artística, proporcionada através do posicionamento de 200 velas de Led no espaço. O espetáculo se trata de um dos sonhos de Schumacher, que há oito anos se formou em Canto Lírico no Conservatório Carlos Gomes, após sair do interior de Santa Izabel do Pará.

“O ambiente é um cenário incrível, a arte barroca vivíssima na igreja de santo Alexandre ficará iluminada pelas mais de 200 velas de Led. Escolhi um recital a luz de velas para simbolizar nossos sonhos; o curso em canto lírico foi um sonho muito grande no passado e hoje estou realizando. O público pode esperar muita emoção, visto que foram 8 longos anos estudando, onde me apaixonei pela arte do canto”, destaca o cantor lírico.

O público presente poderá contemplar a execução das canções eruditas preferidas de Schumacher, o músico garante que selecionou um repertório especial para o evento e que cantará “obras do período barroco, clássico, romântico e contemporânea; dentre os compositores temos obras de Fauré, Strauss, Schubert, Mozart, Villa Lobos e Waldemar Henrique”, explica.

A produção do recital se trata de uma realização pessoal para Rodrigo, que além de ser músico, também faz mestrado em Ensino e Saúde na Faculdade Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele ressalta que a intenção do recital é compartilhar sua paixão pela música e homenagear também suas origens da família de Santa Isabel.

“Sou natural de Santa Isabel do Pará, mas moro em Belém há 5 anos. Iremos fazer uma homenagem às minhas raízes no recital, sou natural de Santa Isabel e brega fez parte da trilha sonora da minha infância, resolvi fazer uma versão lírica das músicas. ‘Está no Ar’, da banda Fruto Sensual e ‘Ao Pôr-do-sol’, de Ted Max”, conta o músico.

Ainda segundo Schumacher, o canto lírico surgiu de forma repentina e surpreendente em sua vida, uma vez que ele não tinha contato com música erudita. O espetáculo será, para ele, a celebração dessa descoberta musical, que leva em consideração suas heranças artísticas da música popular.

“Na verdade, no início nem sabia o que era canto lírico, eu sou de uma cidade que tem o tecnomelody muito forte, então naquela época ou era as músicas das aparelhagens ou era as músicas da igreja, o acesso à internet também era muito complicado em 2011. Depois de um ano estudando no conservatório vim me encontrar no canto lírico uma paixão e um amor. Então o concerto celebra as minhas raízes e a escolha que fiz”, conclui o artista.

Serviço: À luz de velas: Rodrigo Schumacher apresenta recital de formatura em canto lírico pelo Instituto Carlos Gomes

Local: Igreja de Santo Alexandre.

Data: 30/01/2024, terça-feira

Hora: 19h

Entrada: Gratuita até esgotarem os lugares.