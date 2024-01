Espetáculo Máscara Negra relembra os antigos carnavais

A magia dos antigos carnavais retorna com o espetáculo “Máscara Negra” no palco do Teatro do Sesi, nos dias 3 e 17 de fevereiro, sempre às 20h. O show contará com vários artistas com o Francisco Campos, Flávia Anjos, Yasmin Miranda, Lanna Bastos, Luana Almeida, Denise Dacier e Luciana Tavares cantando marchinhas, clássicos do samba-canção e sambas-enredos famosos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site do Sympla. A ideia do espetáculo é homenagear os antigos bailes de Carnaval durante 1h40 de duração.

O idealizador Francisco Campos conta que o espetáculo começou com uma ideia em 2018 com a amiga e cantora Gigi Furtado para que ambos fizessem juntos um show. Após um período Francisco apresentou um espetáculo bem eclético com um passeio por sambas, artistas paraenses, grandes festivais, óperas, filmes e até músicas da Broadway. O show ocorreu e com o tempo acabou sendo desmembrado em vários outros segmentados. Desta forma surgiu “Máscara Negra” especialmente voltado para o samba e o Carnaval, que foi apresentado no ano passado.

Máscara Negra foi apresentado no ano passado, mas as novas apresentações têm diferenças em relação ao espetáculo anterior. “Apresentamos no ano passado, mas estamos reeditando com muito mais detalhes, não só visuais, no próprio programa do espetáculo, substituindo alguns blocos por outros”, conta Francisco.

“Essa vez vamos ter uma inserção dos antigos bailes de Carnaval, dos bailes de rua, em que se usavam os sambas antigos de raiz, vão ter marchinhas, ranchos, aquelas marchas ranchos, a performance da Carmen Miranda, passando para Elza soares, e no final vamos fazer os grandes sambas-enredos das grandes escolas de samba. A proposta do show é essa. Esperamos que as pessoas irem ao Teatro do Sesi com máscaras negras”, complementa.

A estrutura do espetáculo será de revezamento entre os artistas com bloco de cantoras do rádio, duas apresentações de Carmen Miranda com direito a dueto.

“O Carnaval surgiu de forma despretensiosa, as pessoas iam brincar e relaxar, e justamente por isso os três dias de folia com uma certa liberdade, bem não só sedutora, mas ao mesmo tempo meio inocente. As pessoas realmente aproveitavam os compositores que usavam a realidade que viviam. Muitas músicas foram compostas aproveitando o Carnaval”, detalha. “Reeditar essa memória é reviver, e como no nosso projeto temos um público da terceira idade que participa muito dos shows, quando vamos buscar a leitura do passado, eles se sentem inseridos, eles curtem, vibram e curtem”, revela.

Francisco adianta que outros espetáculos serão apresentados até o final do mês de abril no Teatro do Sesi. Os temas ainda serão definidos. Já no segundo semestre, haverá a reedição do espetáculo com músicas do cinema e da Broadway. “Foram duas noites que esgotaram os ingressos, as pessoas pediram e vamos reeditá-los”, informa Francisco.

Serviço:

Show Máscara Negra

Datas: 03 e 17 de fevereiro

Hora: 20h

Ingressos: R$80,00 (inteira)/R$40,00 (meia).

Trabalhador da indústria e dependente pagam meia apresentando a carteirinha SESI

Link Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/90256

Classificação: Livre.