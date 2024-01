Espetáculo “Mulher Máquina” retrata a força de mulheres na luta contra o patriarcado

Um espetáculo que utiliza o realismo fantástico para fazer reflexões sobre a identidade feminina e a resistência das mulheres contra o domínio do patriarcado. Essa é a proposta da peça "Mulher Máquina", que estreia nesta quarta-feira (24) no teatro do Curro Velho, em Belém.

O projeto, feito pelo grupo de Teatro UNIPOP, apresenta a história de quatro mulheres de diferentes tempos e universos, que enfrentam as opressões que o machismo estrutural e o patriarcado exercem sobre elas. Apesar das personagens serem retratadas em épocas diferentes, todas têm em comum as adversidades impostas apenas pelo fato de serem mulheres, desafios que serão correlacionados durante todo o espetáculo.

Wanessa Grigoletto é atriz e interpreta uma das mulheres retratadas na peça. Ela conta que viver a sua personagem exigiu muito trabalho e pesquisa, já que ela é representada na era clássica, um período onde se tem poucos registros feitos por mulheres sobre as mulheres.

A atriz Wanessa Grigoletto encarna uma mulher que vive em um período mais antigo da história (Foto: Divulgação)

"A história é sempre retratada pelos homens, por isso foi difícil pesquisar um olhar de mulher sobre a mulher. Minha personagem mostra uma grande força e o legado dela que fica é passado para as mulheres de gerações futuras. Mesmo retratando problemas daquela época (Século V antes de Cristo), o espetáculo mostra que eles ainda são vistos hoje, como a questão da obrigação do casamento, por exemplo", explica a atriz.

A direção de Alexandre Luz e o texto de Wellingta Macedo se utilizam recursos estéticos criativos na execução do espetáculo. O enredo da peça personifica o patriarcado dentro da história, que é representado como uma criatura a ser vencida pelas mulheres. Segundo Wanessa, esse tipo de teatro, que tem um teor mais crítico em seu tema, é uma marca do grupo UNIPOP.

A atriz Ariadne Mota interpreta uma das quatro mulheres que vivem lutas contra o patriarcado. ()

"Eu acho que ele é reflexivo, assim como todas as peças do grupo, que busca ter um teatro político, voltado para questões sociais. A ideia é mostrar, através da arte, realidades que podem despertar nas pessoas um novo olhar para si, para com o outro. Acredito que muita gente vai acabar se emocionando, por se encontrar em alguma situação ou conhecer alguém que já passou por algo retratado na obra", destaca a artista.

Feminismo em obras contemporâneas

Outras obras da arte e do entretenimento também trabalham a representação da mulher na sociedade, fazendo reflexões sobre o papel social e cultural que ela exerce ao longo da história. Recentemente, o filme Barbie (2023) levou milhões de mulheres do mundo todo a se conectarem e se emocionarem com um enredo focado nos problemas femininos atuais, além da relação do homem no sistema que continuamente o privilegia.

Sobre este tema, a atriz Wanessa Grigoletto enxerga que vivemos um processo de mudança, e que as obras de diferentes artes podem criticar e questionar as relações de poder que o patriarcado impõe.

"Acredito que estamos vivendo um processo de transição em vários aspectos dentro do ambiente feminino. Estamos levando muitas lutas para conseguir direitos e quando isso começa a mexer com quem está no poder, no caso o homem, passamos incomodar, porque quem está em cima não quer perder isso. Mas a busca por esses direitos é para termos equiparação, não podemos ser consideradas inferiores por sermos mulheres", pontua a atriz.

Ainda de acordo com Wanessa, o público que for ao teatro se emocionará com cenas marcantes da peça, as quais terão um forte impacto reflexivo nos espectadores.

"O teatro é uma arte do entretenimento mas também que dialoga com a realidade. Quem for ao espetáculo pode esperar muita emoção e um encontro especial diante do espelho", conclui a artista.

O espetáculo Mulher Máquina estará em cartaz durante os dias 24, 25 e 26 de janeiro, sempre às 20h, no teatro do Curro Velho, localizado na Rua professor Nelson Ribeiro, número 286, bairro do Telégrafo. Os ingressos custam 20 reais, mas haverá promoção para que todos paguem meia-entrada.

Serviço:

Espetáculo Mulher Máquina

Data: Dias 24, 25 e 26 de janeiro

Horário: 20h

Endereço: Rua professor Nelson Ribeiro, número 286, bairro do Telégrafo.

Preço: 20 reais, com promoção para todos pagarem meia-entrada