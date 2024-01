Claudia Raia conta curiosidades sobre o espetáculo “Tarsila, a Brasileira”

Estreia, nesta quinta-feira (25), o novo espetáculo de Claudia Raia: “Tarsila, a Brasileira”, onde a atriz será protagonista do musical. A peça apresenta a vida a importância história de uma das maiores pintoras do Brasil, Tarsila do Amaral.

VEJA MAIS

Em entrevista à Marie Claire, Claudia Raia listou cinco fatos surpreendentes que descobriu durante seus estudos para interpretar Tarsila. Confira abaixo as respostas da atriz.

Sexo a três: "A gente fala de trisal no espetáculo, que é algo muito contemporâneo. Há 100 anos ela já vivia uma relação a três";

"A gente fala de trisal no espetáculo, que é algo muito contemporâneo. Há 100 anos ela já vivia uma relação a três"; Abaporu: "A criação Abaporu tem várias facetas essa história. A que estamos contando no musical é a história da família, de que o Abaporu é um autorretrato dela, que ela fez de presente para o Oswald de aniversário. Temos a cena no espetáculo da criação do quadro, inclusive";

"A criação Abaporu tem várias facetas essa história. A que estamos contando no musical é a história da família, de que o Abaporu é um autorretrato dela, que ela fez de presente para o Oswald de aniversário. Temos a cena no espetáculo da criação do quadro, inclusive"; Etarismo: "Tarsila do Amaral foi uma mulher que enfrentou o etarismo já naquela época. Ela se casou com o Luís Martins, seu último marido, que era 22 anos mais novo do que ela";

"Tarsila do Amaral foi uma mulher que enfrentou o etarismo já naquela época. Ela se casou com o Luís Martins, seu último marido, que era 22 anos mais novo do que ela"; Do luxo ao lixo: "É uma história que começa no auge e termina no lodo. Tarsila nasceu em uma família muito rica, que enriqueceu por causa do café. Seu pai era um grande senhor do café, com 29 fazendas... É uma riqueza que a gente nem vislumbra. E eles perderam absolutamente tudo na Crise de 29";

"É uma história que começa no auge e termina no lodo. Tarsila nasceu em uma família muito rica, que enriqueceu por causa do café. Seu pai era um grande senhor do café, com 29 fazendas... É uma riqueza que a gente nem vislumbra. E eles perderam absolutamente tudo na Crise de 29"; Tarsila e Chico Xavier: "A história dela com Chico Xavier. Isso é uma coisa que nunca foi dita antes. Com o aval da família, tivemos acesso a todas as cartas que eles trocavam. Ficou muito evidente o quanto esse homem foi importante na vida dela depois da morte da filha e da neta. Ela só se reergueu porque tinha as mãos dele apoiando-a. A gente traz muitas coisas que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém leu – porque nunca saiu em nenhum lugar. E nós tivemos a permissão da família para justamente falar do lado B da Tarsila, sobre tudo isso que estava escondido, que ainda não tinha sido divulgado."

Claudia Raia também contou que se sentiu muito honrada ao ser convidada pela própria família de Tarsila para interpretá-la no espetáculo. Uma das curiosidades do musical é o fato de a atriz ficar nua no palco durante a criação do quadro Abaporu, assim como fez Tarsila quando o pintou.

"Na sociedade, o corpo da mulher é algo indecente, provocativo. Se essa é a mentalidade, um nu feminino em uma peça vai ser interpretado já, antes mesmo da estreia, como algo altamente subversivo”, destaca Claudia Raia.