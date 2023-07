Após fala polêmica no 'Mais Você', Claudia Raia pede desculpas em seu Instagram

Na tarde desta terça-feira (4), a atriz Claudia Raia, de 56 anos, usou suas redes sociais para pedir desculpas por usar termo considerado capacitista no programa Mais Você. A retratação foi feita através dos stories logo após a repercussão negativa.

Durante sua participação no programa de Ana Maria Braga, a atriz falava sobre a rotina com Luca, seu filho caçula. Para descrever como ela e o marido se sentem ao lidar com o desenvolvimento do bebê, Claudia utilizou o termo "bando de retardados", visto como discriminatório. "Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder. A gente parece um bando de retardados", disse na entrevista.

"Tô aqui pra pedir desculpas por uma palavra indevida que usei no Mais Você", começou Claudia em seu Instagram. "A gente está aprendendo todo dia a falar e usar as palavras devidamente. Então, tá aqui o meu pedido de desculpas", justificou.

Apesar do tom descontraído da conversa, alguns seguidores não pouparam críticas à atriz. Uma internauta expressou sua indignação no Twitter, dizendo: "Isso me entristece tanto quando as pessoas utilizam palavras sem saber que estão erradas. Já cheguei até a brigar por isso. É uma palavra tão forte, tão ofensiva".

Confira um trecho da entrevista de Claudia Raia no Mais Você:

Entenda a polêmica

O termo "retardados" é considerado capacitista por muitas pessoas, pois é visto como uma forma pejorativa e ofensiva para se referir a pessoas com deficiência intelectual ou com algum tipo de atraso no desenvolvimento cognitivo. O capacitismo é o nome dado ao preconceito e discriminação com pessoas com deficiência.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)