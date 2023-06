Alexandre Frota relembra romance com Marisa Monte e traição de Claudia Raia

O ator, político e empresário Alexandre Frota em entrevista a LeoDias.com relembrou seu romance com a cantora Marisa Monte: "Eu conheci a Marisa Monte quando ela ainda não era a Marisa Monte. Ela era uma estudante de teatro, trabalhava com o Miguel Falabella, fazendo um espetáculo musical. Fiquei praticamente internado na casa da Marisa durante muito tempo. Conheci a mãe, as irmãs. A gente tinha uma relação muito bacana, e foi uma coisa de jovem, a gente era muito jovem. E depois a Marina se tornou essa estrela que ela é", relembrou com carinho o ator.

Durante o bate-papo, Frota ainda lembrou do episódio em que sua ex-mulher, Claudia Raia, expôs no programa "Saia Justa", em junho do ano passado, contando que Marisa Monte "perdeu a virgindade com o ator".

"Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei (com ele). Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso", disse Claudia, que se arrependeu depois e pediu desculpas publicamente a Marisa. "Acho que a Claudia errou, derrapou naquele momento. Aí ela pediu desculpas na rede social. Ela não poderia ter falado sobre isso", comentou Frota.

Hoje com 59 anos, o ator ainda falou do seu casamento com Claudia Raia e revelou ter sido traído pela atriz com o ator Raul Gazolla. "O casamento com Claudia Raia foi muito bacana. A gente aproveitou muito. Foram três anos namorando, depois mais três anos casados, e no final, todo mundo se traiu. Ela me traiu com o (o ator) Raul Gazolla. O Gazolla é meu amigo, morro de paixão por ele, e ele mesmo confirmou isso".

