Claudia Raia compartilha foto com Jarbas e filho Luca: “É tanto amor”

Claudia Raia publicou, no último domingo (26), uma foto inédita ao lado do marido Jarbas Homem de Melo e de seu filho caçula Luca, primeiro fruto do casal. Na publicação, a atriz se declarou para a família ao som de 'A Vida É Boa Com Você’, de Bryan Behr, com alegenda: “É tanto amor”.

O ensaio fotográfico produzido pelo 'Estúdio Thalita Castanha' foi muito elogiado pelos internautas. “Que família linda”, “Meu deus. Show de fofura máxima” e "Que família abençoada" foram alguns dos comentários.

VEJA MAIS

Claudia Raia já é mãe de Enzo e Sophia, de 25 e 20 anos, respectivamente, e ambos são fruto do casamento com o ator Edson Celulari.

A chegada de Luca, em fevereiro deste ano, foi bastante celebrada pelo casal, que desde então compartilha o carinho e amor pelo filho. “Você piscou e a luz dos meus olhos chegou ao mundo!”, disse Claudia em outro post no Instagram.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)