Ivete Sangalo revela que cantora Rosana estava presente quando decobriu traição de ex-namorado

No último domingo (26), enquanto apresentava o programa "The Masked Singer Brasil", Ivete Sangalo contou que a cantora Rosana estava presente quando ela descobriu uma traição do ex-namorado. Após desmascarar o trio Os Suculentos, composto por Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau, a baiana contou a situação que viveu ao lado da artista.

"Calma, eu tenho que entender", começou a apresentadora. "Não estou acreditando que estou aqui no palco com essas pessoas. Primeiro, vão me dar licença, vou falar com Rosana. Você é uma das maiores vozes que já escutei! Fui para um show seu [da Rosana] em Feira de Santana. Tinha um namoradinho, peguei ele com outra no seu show, juro por Deus! Foi na hora que você estava cantando 'Como Uma Deusa'. Não sabia se eu sofria ou se ficava feliz. [Mas] já era uma adolescente empoderada, aí fui é curtir", disse Ivete para a cantora.

O trio foi eliminado da competição, mas Ivete não perdeu a oportunidade de elogiar a ídola.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)