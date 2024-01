Espetáculo 'O Fantástico Mistério de Feiurinha' é encenado gratuitamente em Colares

Os 30 anos do Grupo Luzes serão comemorados com apresentações de teatro em 30 cidades diferentes. Neste final de semana, o grupo apresenta o espetáculo “O Fantástico Mistério de Feiurinha”, gratuitamente, no município de Colares. As duas apresentações ocorrerão na praça Miguel Gondim, a partir das 17h. No elenco estão Adryelle Oliveira, Renan Leão, Fernando Rassy, Jaime Júnior e Alethéia Maciel.

A peça aprovada pela Lei Paulo Gustavo é uma forma de dar acesso ao teatro para crianças, adolescentes e a toda a população do município de Colares, região nordeste do Pará. O município não possui nenhum teatro.

O coordenador e um dos fundadores do Grupo Luzes, Fernando Rassy, comemora os 30 anos de história do coletivo, sem imaginar no início que chegariam tão longe. “São 30 anos do Grupo de Teatro Luzes, e passamos em alguns projetos. Algumas pessoas que estão no interior escreveram e conseguiram aprovação das peças. Queremos viajar 30 cidades festejando os 30 anos”, destaca Fernando.

O grupo já começou os festejos pela cidade de Concórdia do Pará. No total serão três espetáculos diferentes apresentados pelas cidades “O Fantástico Mistério de Feiurinha”, “Peri o indiozinho amazônico” e “O Aniversário do Palhaço”. O planejamento é que passem por cinco regiões do Estado. Dentre as cidades que o grupo Luzes deve se apresentar estão Marabá, Parauapebas, Canãa dos Carajás, El Dorado dos Carajás, Breu Branco, Tucuruí, Anapu, Altamira, Pacajá, Itaituba, Novo Progresso, Xinguara e São Felix do Xingu. Só não vão para o Marajó.

Em alguns municípios, a montagem está sendo realizada de maneira independente pelo grupo. Em Concórdia, o grupo colocou um carro-som para divulgar a apresentação. Foram tantas pessoas à praça Benedito, no centro da cidade, que foi necessário realizar uma sessão extra para atender a todos. “A criançada foi e muita gente. Foi superdivertido, é super prazeroso. Ao fazer essa troca com o público, a gente percebe que falta uma política cultural para o Estado. Eles querem ter peças de teatro”, atesta Fernando.

Para a nova apresentação em “O Mistério de Feiurinha” a atriz Adryelle Oliveira, de 28 anos, que interpreta a protagonista, já está ansiosa para levar novamente a peça para a cidade em que reside. “O Fantástico Mistério de Feiurinha já vem sendo apresentada em Colares. Nós queremos montar um novo público aqui. É uma cidade que não tem teatro, que não tem grupos teatrais, e agora queremos formar um grupo aqui com apoio da Federação Estadual de Teatro (Face) e da Companhia Luzes também. Já nos apresentamos no Dia das Crianças aqui e agora vamos retornar o projeto do Paulo Gustavo”, explica.

Adryelle, que tem 14 anos de teatro, não deixa de ficar ansiosa para uma nova apresentação. “Estou muito nervosa. Todos estão comentando por ser um local pequeno. Acho que vai dar muita criança, mas é uma conquista trazer esse projeto para Colares. Talvez tenhamos que fazer mais sessões, mas o meu grupo está preparado para isso. A expectativa é que vai dar tudo certo e vai lotar”, espera.

SERVIÇO: Espetáculo “O Fantástico Mistério de Feiurinha”

Data: sábado (27) e domingo (28)

Hora: a parti das 17 horas

Local: praça Miguel Gondim, cidade de Colares

Entrada franca