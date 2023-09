Círio 2023: encontro de influencers marca início da campanha do Grupo Liberal

Flávio Amoêdo, do “Doce Amazônia"; Gabriel Sousa, do “DOMínio Pop”; Mariana Duarte, do “Chá Todo Dia”; Luizinho Moura, do “Fala, Galera”; e Jonathan Feio foram alguns dos influencers digitais que participaram do encontro que marcou o pontapé inicial da campanha do Grupo Liberal para a celebração do Círio de Nazaré 2023.

Cada um dos influencers digitais, com seu alcance e estilo único, desempenhará um papel na divulgação e programação do Círio de Nazaré. O objetivo é apresentar ao público a campanha do Círio deste ano com uma linguagem única da festividade religiosa no ambiente das redes sociais.

Meg Martins, produtora do Grupo Liberal, compartilhou suas expectativas para o trabalho dos influenciadores e reforçou que a fé, a devoção e a tradição do mês de outubro vão ganhar um novo impulso no cenário digital, prometendo emocionar e inspirar um público mais amplo do que nunca.

“A maior riqueza de qualquer lugar está em seu povo, e dentro de cada um dos nossos influencers, há uma história linda e uma experiência única a ser compartilhada. Cada um deles tem uma emoção, um milagre que aconteceu em sua vida, e isso será refletido em seus conteúdos temáticos ao Círio”, acrescentou.

Conteúdos do Círio 2023

Rayana Correa, que apresenta o quadro “Ray no Liberal”, revelou sua profunda conexão com a festividade católica. Ao falar sobre seus planos para a produção de conteúdo relacionado ao Círio de Nazaré, a blogueira enfatizou sua intenção de tornar o conteúdo acessível e inspirador para o público.

“Estava até conversando ainda há pouco com a Gisa [Smith], que é a nossa diretora. A gente vai dar umas dicas bem bacanas e acessíveis para deixar a sua casa, seu look, com a cara do Círio, impecável”, afirmou a influencer.

Rayana Correa, blogueira e apresentadora do quadro “Ray no Liberal” (Marcelo Lelis / Especial O Liberal)

Rayana também expressou seu entusiasmo em estender os conteúdos a outros aspectos da cultura local. “Impossível não trazer [outros tipos de conteúdo sobre a cidade]. Eu quero bater bastante em um ponto que eu particularmente amo, que é a culinária. Acredito que todas as pessoas precisam conhecer e se permitir experimentar a nossa maniçoba”, acrescentou, dizendo que também irá indicar pontos turísticos.

A jornalista Célia Pinho, que apresenta o “Você Repórter” nas plataformas digitais, revelou sentir um profundo carinho e respeito pela festividade.

“Falar de Círio é pensar: ‘Borá fazer diferente’. Não tem como. O que é diferente é a emoção de todo ano. Apesar de cada ano estarmos sentindo e vendo Nossa Senhora rodeada de uma multidão, é emoção a cada momento de ver as histórias diferentes a cada ano, coração a mil”, resumiu sobre o sentimento.

Jornalista Célia Pinho, apresentadora do "Você Repórter" (Marcelo Lelis / Especial O Liberal)

Rolon Ho, conhecido por sua habilidade na dança, expressou sua animação em poder mostrar que a arte pode ser uma poderosa expressão de fé e devoção. Ele planeja explorar diferentes estilos de dança durante as celebrações do Círio, incluindo o popular e o religioso, a fim de capturar a riqueza e a diversidade das manifestações culturais dessa festa.

"Vai ser a primeira vez e com certeza vai ser uma experiência incrível porque o Círio por si, é uma marca muito grande para nós paraenses e para quem é devoto. Eu vou tentar ao máximo trazer uma matéria onde a gente possa ter sensibilidade, emoção, o que de fato a gente sente na época do Círio e transmitir nas redes sociais”, revelou o dono do quadro ‘Dance com o Rolon’.

Professor de Dança Rolon Ho e comandante do quadro semanal "Dance com Rolon" (Marcelo Lelis / Especial O Liberal)

O humorista Nilton Show, reconhecido como criador dos personagens Dandara Tunner e Malaco Pregador, traz consigo uma grande dose de expectativa e entusiasmo para produzir conteúdos relacionados ao Círio de Nazaré. Ele promete abordar a temática com um toque de humor.

“A expectativa está a mil, o Círio é a maior procissão de fé que tem no Estado, então, meus familiares estão vindo passar dez dias para cá. Nada melhor como estrear meu quadro, e eu fico feliz com a oportunidade. Agora é só comemorar e sentir a fé aumentando”, afirmou o comediante.

Comediante Nilton Show, reconhecido como criador dos personagens Dandara Tunner e Malaco Pregador (Marcelo Lelis / Especial O Liberal)

Para fortalecer ainda mais a colaboração entre os influenciadores e celebrar o início da campanha, os envolvidos participaram de um coquetel com que contou com os apoiadores Aurora Personalizados e Locação, Decoração Balões Damasceno, Buffet Di Sapori e Buriti Gastronomia.