20ª edição do Círio Naval, da Marinha do Brasil, irá ocorrer no domingo (17), em Belém

A 20ª edição do Círio Naval irá ocorrer no domingo (17). O evento de devoção, realizado pela Marinha do Brasil e pela Paróquia de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, é mais uma das celebrações que antecedem o Círio de Nazaré 2023. Neste ano, a programação será guiada pelo tema “Maria, Mãe da Esperança” e contará com várias homenagens especiais para comemorar o aniversário de 20 anos do evento.

Com a concentração marcada para ocorrer na Vila Naval Albatroz, no conjunto do Marex, em Belém, a procissão será animada por um grupo musical e também terá um trio elétrico que seguirá com os devotos pelas ruas da cidade. Aberto para todos os públicos, a previsão é que os participantes percorrem cerca de quatro quilômetros, onde irão ocorrer paradas estratégicas para que as pessoas possam prestar homenagens a Nossa Senhora. A Missa de encerramento está marcada para acontecer no Colégio Almirante Guillobel.

A paróquia militar de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes pertence ao Comando do 4° Distrito Naval e está situada na Vila dos Oficiais, a Espadarte, no Marex, bairro de Val-de-Cans.

Programação

7h00: Concentração na Vila Naval Albatroz

7h15: Recepção da Imagem Peregrina

7h30: Inicio da Romaria

Percurso:

Conjunto Marex

Conjunto Providência

Conjunto Promorar

Rod Arthur Bernardes

Missa Solene de Encerramento no Colégio Guillobel.