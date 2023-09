Círio 2023: devotos procuram por fitas na frente da Basílica Santuário de Nazaré

As fitas alusivas à Nossa Senhora de Nazaré, em cores e formatos diferentes, estão presentes na vida dos paraenses ao longo do ano, porém, mais ainda nos dias que antecedem o Círio e durante toa a quadra nazarena. Em 2023, não é diferente. Ainda nesta terça-feira (12), a bancária Alexsandra Tavares estava em frente à Basílica Santuário de Nazaré, adquirindo fitas para decorar a casa dela.

"Essas fitas têm vários significados, não é só o desejo, o pedido, é decorar a casa, receber a família, os amigos, fica tudo mais bonito para receber a santinha também. A partir de hoje (12), eu já coloco as fitas na casa", declarou.

Fitas servem de pano de fundo para a devoção dos fiéis em Nazaré (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Alexsandra tem como pedido à santa rainha da Amazônia a possibilidade de ir morar com uma das filhas na Europa. "Eu uso as fitas desde que me entendo por gente, há uns 50 anos", destaca. Alessandra costuma comprar as fitas com os vendedores que ficam bem perto da Basílica Santuário. Um produto sai por R$ 0,50, mas se a pesosa for comprar mais, aí já são três artigos por R$ 1,00. Nesta terça, Alexsandra levou 50 fitas e pretende adquirir mais até o Círio. Além de decorar a casa, ela também usa e distribui as fitas aos familiares e amigos.

Alexsandra Tavares: fitas para casa e amigos (Foto: Igor Mota / O Liberal)

No portão de acesso à Basílica Santuário, havia, nesta terça-feira (12), um aviso: "Informamos que as fitinhas estão sendo retiradas para serem incineradas em intenção pelas orações feitas. Agradecemos pela compreensão". Os fiéis, então, não depositam temporiamente as fitas nesse local.

Trabalho e fé

Aos 65 anos de idade, a vendedora Maria de Lourdes Flecha atua vendendo artigos para o Círio de Nazaré há 40 anos. "Eu vendo fitas, blusas, escapulário e outros produtos de decoração. Quando eu não posso vir para cá, os meus dois filhos vêm no meu lugar", destacou Maria de Lourdes. Ela contou que as vendas das fitas começaram a melhorar desde agosto.

A própria Maria de Lourdes usa fitas na bolsa dela. As vendas variam ao longo do ano, mas na semana do Círio na quadra nazarena, atingem a cerca de 30 mil artigos. "A venda é sempre boa aqui", completou Maria, que pede à Nossa Senhora para "guardar a minha família e nos dê o pão de cada dia".

Maria de Lourdes: trabalho e fé (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Outra vendedora de fitas, Madalena Cordeiro, afirmou que as vendas das fitas está começando a aquecer. "Eu acredito que nesta semana que vem vai melhorar o movimento, a procura, mas tem gente comprando para colocar na porta de casa, no altar, na mesa", observou. Madalena vende também fitas de cunho religioso, grossas, variando de R$ 1,00 a R$ 2,00. Ela trabalha perto da Basílica Santuário há 28 anos. Os vendedores superam o calor forte naquela área de Belém, sobretudo, no final da manhã e começo da tarde.

Visita

Para ratificar o aumento da aquisição de fitas do Círio, um grupo de amigos proveniente da cidade de Manaus (AM), compareceu à Basílica Santuário de Nazaré no final da manhã desta terça-feira (12). Eles foram orar, e, seguida, afixaram fitas no gradil da Praça Santuário. No grupo estavam a professora Ingrid Damasceno; o técnico em refrigeração Wellington Batista; o administrador Gustavo Didier; a baby sitter Alice Araújo; a eletrotécnica Michelle Rocha e a auxiliar administrativo Michelly Mara.

"Eu fiz dois pedidos à Nossa Senhora, fui à Igreja, fiz oração. Eu sou evangélica, mas respeito todas as religiões, eu acredito que vem de dentro a espiritualidade de cada um", disse a professora Ingrid Damasceno.

Caravanas de turistas começam a chegar à Basílica Santuário e Praça Santuário, em Belém (PA) (Foto: Igor Mota / O Liberal)